TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

6ª Foto Síntese - Imagem, mídia e mercado

Semana de fotografia que propõe encontro entre artistas e fotógrafos

Publicado em 18/10/2019 às 16h33

A Foto Síntese é uma semana de fotografia que propõe encontro entre artistas, fotógrafos, pesquisadores e produtores de imagem. É um projeto de extensão do Curso Superior de Fotografia da UVV organizado pela professora Ignez Capovilla.

Devido ao alto consumo de imagens e a desorientação sobre elas, o evento tem o intuito de pensar os limites da fotografia contemporânea a partir de reflexões teóricas e processos práticos, para isso oferece oficinas na parte da tarde e palestras na parte da noite.

Em sua 6ª edição, no ano de 2019 a Foto Síntese pretende refletir sobre a Imagem, mídia e o mercado, proporcionando um espaço de diálogo entre a instituição, a comunidade e o mercado de trabalho, criando um ambiente de aprendizagem interdisciplinar, mais horizontal e espontâneo.

Quando?

Quarta (16), às 15h, a Sexta (18), às 22h30

Onde?

Superior de Fotografia UVV Av. Comissário José Dantas de Melo, 21., Vila Velha

Informações?

(27) 3421-2138

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.