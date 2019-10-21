5° Encontro Mítzi Marzzuti e Convidados

- Quinta (24/10): Oficina de Pesquisa e Movimento com Mítzi Marzuti, às 11h30
- Sexta (25/10): Oficina de Iluminação om Mítzi Marzuti, às 11h30
- Sábado (26/10): Apresentações de espetáculos, às 18h; Bate-papo sobre o futuro da dança, 20h
- Domingo (27/10): Oficina de dança contemporânea com Mário Nascimento, às 8h30; Apresentações de espetáculos, às 18h; Bate-papo sobre os rumos da dança, às 20h30
Onde?
Palácio Sônia Cabral, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória
Quanto?
Oficinas: de R$ 100 a R$ 130 - Inscrições: [email protected]
