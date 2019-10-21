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Oficina

5° Encontro Mítzi Marzzuti e Convidados

Encontro conta com oficinas de iluminação, espetáculos e dança

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 15:28

Publicado em 

21 out 2019 às 15:28
  • Quinta (24/10): Oficina de Pesquisa e Movimento com Mítzi Marzuti, às 11h30
  • Sexta (25/10): Oficina de Iluminação om Mítzi Marzuti, às 11h30
  • Sábado (26/10): Apresentações de espetáculos, às 18h; Bate-papo sobre o futuro da dança, 20h
  • Domingo (27/10): Oficina de dança contemporânea com Mário Nascimento, às 8h30; Apresentações de espetáculos, às 18h; Bate-papo sobre os rumos da dança, às 20h30 

Onde?

Palácio Sônia Cabral, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória

Quanto?

Oficinas: de R$ 100 a R$ 130 - Inscrições: [email protected]

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