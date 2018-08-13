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19º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí

O 19º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí terá em sua programação peças para todas as idades, que serão apresentadas no Teatro Municipal Fernando Torres, na Praça da Matriz e Praça João Acacinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 20:38

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 20:38

Programação
Os espetáculos que não estão localizados na Praça da Matriz ou Praça João Acacinho irão acontecer no Teatro Municipal Fernando Torres. E as peças para infância e juventude acontecem sempre às 14 horas.
Dia 13/08  Segunda-feira
14h  O menino que brincava de ser  Pandorga Cia de Teatro  Rio de Janeiro (RJ)
18h  Mareia meu Candear  Rastros dos Astros  Ubá (MG)  Praça João Acacinho
20h Naquela estação  Cia Cutucarte  Brasília (DF)
Dia 14/08  Terça-feira
10h  Super Tosco  Teatro Rosa dos Ventos  Presidente Prudente (SP)  Praça da Matriz
14h  O quintal de histórias  Cia Vamos Brincar  Vitória (ES)
18h30  O cortiço dos anjos  Trupe IaPocó  Vitória (ES)
20h30  O cortiço dos anjos  Trupe IaPocó  Vitória (ES)
Dia 15/08  Quarta-feira
8h  Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes
10h  Vikings e o reino saqueado  Cia. Os Palhaços de Rua  Londrina (PR)  Praça da Matriz
14h  A menina que queria ser estrela  Cia. Nós de Teatro  Cachoeiro/Vitória (ES)
18h  Emily  Cachoeiro de Itapemirim (ES)  Praça da Matriz
20h  Um solo para três palhaços  Cia. Tramp de Palhaço  Jundiaí (SP)
22h  Performance: Kafka de fora para dentro  Grupo Anônimos de Teatro  Vitória (ES)
Dia 16/08  Quinta-feira
8h  Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes
8h  Oficina de Iniciação de Teatro, com Rodrigo Paouto
14h  Rei Mídias  Cia. Canta Circo e Teatro  São Paulo (SP)
16h  Final de Tarde  Grupo de Teatro de Caretas  Fortaleza (CE)  Praça João Acacinho
20h  Francisca, uma casa enlutada  Trupe Arroto Cênico  Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08  Sexta-feira
8h  Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes
14h  Feio, o musical do Patinho  Grupo Artemis  Mauá (SP)
15h  Oficina de Contação de Histórias, com Dana Óliver
18h  Quixotinadas  Grupo Vira Latas  Vitória (ES)  Praça da Matriz
20h  Um minuto pra dizer que te amo  Grupo ArtPalco  Araguaína (TO)
Dia 18/08  Sábado
14h  O menino que virou história  Guaçuí em Cena  Guaçuí (ES)
20h  O médico à força  Grupo Gota, Pó e Poeira  Guaçuí (ES)
21h  Cerimônia de Premiação
Dia 19/08  Domingo
14h  O menino que virou história  Guaçuí em Cena  Guaçuí (ES)

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