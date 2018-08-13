19º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí

Programação
Os espetáculos que não estão localizados na Praça da Matriz ou Praça João Acacinho irão acontecer no Teatro Municipal Fernando Torres. E as peças para infância e juventude acontecem sempre às 14 horas.
Dia 13/08 Segunda-feira
14h O menino que brincava de ser Pandorga Cia de Teatro Rio de Janeiro (RJ)
18h Mareia meu Candear Rastros dos Astros Ubá (MG) Praça João Acacinho
20h Naquela estação Cia Cutucarte Brasília (DF)
Dia 14/08 Terça-feira
10h Super Tosco Teatro Rosa dos Ventos Presidente Prudente (SP) Praça da Matriz
14h O quintal de histórias Cia Vamos Brincar Vitória (ES)
18h30 O cortiço dos anjos Trupe IaPocó Vitória (ES)
20h30 O cortiço dos anjos Trupe IaPocó Vitória (ES)
Dia 15/08 Quarta-feira
8h Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes
10h Vikings e o reino saqueado Cia. Os Palhaços de Rua Londrina (PR) Praça da Matriz
14h A menina que queria ser estrela Cia. Nós de Teatro Cachoeiro/Vitória (ES)
18h Emily Cachoeiro de Itapemirim (ES) Praça da Matriz
20h Um solo para três palhaços Cia. Tramp de Palhaço Jundiaí (SP)
22h Performance: Kafka de fora para dentro Grupo Anônimos de Teatro Vitória (ES)
Dia 16/08 Quinta-feira
8h Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes
8h Oficina de Iniciação de Teatro, com Rodrigo Paouto
14h Rei Mídias Cia. Canta Circo e Teatro São Paulo (SP)
16h Final de Tarde Grupo de Teatro de Caretas Fortaleza (CE) Praça João Acacinho
20h Francisca, uma casa enlutada Trupe Arroto Cênico Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08 Sexta-feira
8h Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes
14h Feio, o musical do Patinho Grupo Artemis Mauá (SP)
15h Oficina de Contação de Histórias, com Dana Óliver
18h Quixotinadas Grupo Vira Latas Vitória (ES) Praça da Matriz
20h Um minuto pra dizer que te amo Grupo ArtPalco Araguaína (TO)
Dia 18/08 Sábado
14h O menino que virou história Guaçuí em Cena Guaçuí (ES)
20h O médico à força Grupo Gota, Pó e Poeira Guaçuí (ES)
21h Cerimônia de Premiação
Dia 19/08 Domingo
14h O menino que virou história Guaçuí em Cena Guaçuí (ES)