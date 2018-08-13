19º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí

Programação

Os espetáculos que não estão localizados na Praça da Matriz ou Praça João Acacinho irão acontecer no Teatro Municipal Fernando Torres. E as peças para infância e juventude acontecem sempre às 14 horas.

Dia 13/08  Segunda-feira

14h  O menino que brincava de ser  Pandorga Cia de Teatro  Rio de Janeiro (RJ)

18h  Mareia meu Candear  Rastros dos Astros  Ubá (MG)  Praça João Acacinho

20h Naquela estação  Cia Cutucarte  Brasília (DF)

Dia 14/08  Terça-feira

10h  Super Tosco  Teatro Rosa dos Ventos  Presidente Prudente (SP)  Praça da Matriz

14h  O quintal de histórias  Cia Vamos Brincar  Vitória (ES)

18h30  O cortiço dos anjos  Trupe IaPocó  Vitória (ES)

20h30  O cortiço dos anjos  Trupe IaPocó  Vitória (ES)

Dia 15/08  Quarta-feira

8h  Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes

10h  Vikings e o reino saqueado  Cia. Os Palhaços de Rua  Londrina (PR)  Praça da Matriz

14h  A menina que queria ser estrela  Cia. Nós de Teatro  Cachoeiro/Vitória (ES)

18h  Emily  Cachoeiro de Itapemirim (ES)  Praça da Matriz

20h  Um solo para três palhaços  Cia. Tramp de Palhaço  Jundiaí (SP)

22h  Performance: Kafka de fora para dentro  Grupo Anônimos de Teatro  Vitória (ES)

Dia 16/08  Quinta-feira

8h  Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes

8h  Oficina de Iniciação de Teatro, com Rodrigo Paouto

14h  Rei Mídias  Cia. Canta Circo e Teatro  São Paulo (SP)

16h  Final de Tarde  Grupo de Teatro de Caretas  Fortaleza (CE)  Praça João Acacinho

20h  Francisca, uma casa enlutada  Trupe Arroto Cênico  Rio de Janeiro (RJ)

Dia 17/08  Sexta-feira

8h  Oficina de Dança Afro, com Jordan Fernandes

14h  Feio, o musical do Patinho  Grupo Artemis  Mauá (SP)

15h  Oficina de Contação de Histórias, com Dana Óliver

18h  Quixotinadas  Grupo Vira Latas  Vitória (ES)  Praça da Matriz

20h  Um minuto pra dizer que te amo  Grupo ArtPalco  Araguaína (TO)

Dia 18/08  Sábado

14h  O menino que virou história  Guaçuí em Cena  Guaçuí (ES)

20h  O médico à força  Grupo Gota, Pó e Poeira  Guaçuí (ES)

21h  Cerimônia de Premiação

Dia 19/08  Domingo