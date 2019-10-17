Não dê mole!

Tempo, celular, caneta: veja o que pode te eliminar no exame do Enem

Atrasos, alarmes, sons de celular, caneta errada, tempo ultrapassado ou deixar a sala são alguns dos motivos que podem desclassificar os candidatos

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 20:01 - Atualizado há 6 anos

São meses se preparando com estudos, livros, debates. Aulas extras fazem parte da rotina de estudantes que esperam pela prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Junto com as provas têm também a escolha do futuro, qual profissão seguir e um mundo novo na faculdade. Mas é necessário atenção no dia da prova para não ser eliminado e atrasar esse sonho.

A reportagem de A Gazeta reuniu informações para auxiliar os candidatos, com base nas orientações publicadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em conjunto com o Ministério da Educação (MEC). Atrasos, alarmes, sons de celular, caneta errada, tempo ultrapassado ou deixar a sala são alguns dos motivos que podem desclassificar os candidatos.

A começar pelo que é necessário para a realização da prova: documento original com foto. Sem a identificação, o candidato não pode entrar na sala de aula para a realização do exame. Mas e se perdeu o documento ou foi roubado? O estudante tem que apresentar um boletim de ocorrência de até 90 dias.

Outro material importante é a caneta esferográfica transparente de tinta preta. O uso de canetas coloridas não é aceitável. Além disso, uma dica é levar uma caneta extra, assim o candidato não corre o risco de ficar sem o material para preencher a prova.

O Inep alerta também sobre a hora em que os portões abrem e principalmente o momento em que eles fecham. Apenas um minuto de atraso é o suficiente para o candidato ser desclassificado. A abertura acontece às 12h e fecha às 13h, pelo horário de Brasília.

Para não ser surpreendido, o aluno pode fazer o percurso dias antes da prova para conhecer o local. Lembrando que no dia da prova pode acontecer contratempos, como trânsito engarrafado, então tente chegar mais cedo.

E por falar em tempo, o candidato precisa distribuir bem o quanto vai levar para responder cada questão. Lembrando que a prova do dia 3 de novembro terá 5h30 de duração máxima e a prova do dia 10 terá 5 horas.

E sair antes, causa eliminação? Sim. É necessário esperar que o examinador dê o sinal de início. Se o aluno sair do local antes de duas horas em sala, ele será desclassificado.

Aparelhos eletrônicos Objetos como celulares e relógios serão guardados em um envelope e deverão ficar sob a mesa do candidato. Lembres-se de desligar os aparelhos e tirar o alarme. Caso os objetos emitam algum som durante a prova, o candidato será eliminado.

