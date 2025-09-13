Home
Professores dão dicas para notas acima de 900 na redação do Enem em 2025

Professores dão dicas para notas acima de 900 na redação do Enem em 2025

Durante aulão na Rede Gazeta, professores destacaram repertório sociocultural, clareza textual e proposta de intervenção como pontos-chave para alcançar boa pontuação no exame

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:50

Aulão do Enem reuniu estudantes de escolas públicas e privadas
Aulão do Enem reuniu estudantes de escolas públicas e privadas Crédito: Vitor Jubini

Uma redação de alto desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige organização e domínio das cinco competências, avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): Compreensão e conhecimento do tema, capacidade de argumentação, coesão, potencial para propor soluções e domínio da norma culta da Língua Portuguesa. 

Entre as principais orientações dos especialistas para atender às exigências da prova estão:

  • Selecionar repertórios socioculturais relevantes – referências históricas, literárias e contemporâneas que dialoguem com o tema de forma pertinente.
  • Evitar 'clichês' e generalizações – priorizar argumentos consistentes, claros e originais.
  • Manter a coesão e a progressão de ideias – construir parágrafos conectados, garantindo lógica e fluidez.
  • Propor uma intervenção social viável – detalhar agentes, meios e efeitos, sempre respeitando os direitos humanos.
  • Cuidar da norma culta – erros de ortografia, gramática e concordância comprometem a nota.

As dicas foram passadas pela professora Jô Kutz (Gama) e pelo historiador Natan Baptista (Ifes), que participaram do aulão de revisão realizado pela A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, neste sábado (13), no auditório da Rede Gazeta. O evento, que tinha como tema “Arquitetura da Redação 900+” reuniu dezenas de estudantes das redes pública e privada.

A estudante Roberta Braga, de 17 anos, avaliou que o aulão foi importante para enriquecer o conhecimento sobre redação e para mostrar como ganhar repertório cultural é o caminho para ter um bom resultado.

Murilo Henrique Ferreira, de 17 anos, que também participou do encontro, disse que conseguiu tirar algumas dúvidas sobre as referências que são coringas e gostou de saber sobre os riscos de usar modelos prontos na prova.

Já a jovem Ana Carolina Marques explicou que o aulão trouxe dicas numa área que ela tem bastante dificuldade, que é a de tecnologia, apontando o que estudar nesta reta final.

Aula pré Enem realizada no auditório da Rede Gazeta
Dicas para redação incluíram técnicas textuais e informações sobre cidadania, trabalho, meio ambiente, entre outros temas Crédito: Vitor Jubini

"Uma redação por mês não basta"

Além de dominar as competências avaliadas, os especialistas reforçaram a importância da prática contínua da escrita. “Uma redação por mês não é suficiente para o aluno se sentir seguro”, alertaram. A recomendação é treinar com diferentes eixos temáticos – cidadania, tecnologia, meio ambiente, saúde, trabalho e educação – para ampliar o repertório e testar quais formatos e embasamentos funcionam melhor para cada estudante.

Os professores também lembraram que a própria prova pode ser fonte de inspiração, já que muitas questões trazem autores e conteúdos atuais que podem embasar a redação. Reforçando que os textos de apoio são úteis para compreender a temática, mas não devem ser copiados. O ideal é que o aluno os utilize como referência e adapte as informações com suas próprias palavras.

O aulão fez parte de uma série de ações promovidas por A Gazeta em preparação para o Enem 2025, que incluem ainda lives, simulados e conteúdos digitais gratuitos até a aplicação das provas, marcadas para os dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil - com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, nas quais as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Professora de Redação Jô Kutz (Gama) e o historiador Natan Baptista, docente do Ifes, durante aulão do Enem no auditório da Rede Gazeta
Professora de Redação Jô Kutz (Gama) e o historiador Natan Baptista, docente do Ifes, durante aulão do Enem no auditório da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini/Montagem

