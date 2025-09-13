Ensino médio

Professores dão dicas para notas acima de 900 na redação do Enem em 2025

Durante aulão na Rede Gazeta, professores destacaram repertório sociocultural, clareza textual e proposta de intervenção como pontos-chave para alcançar boa pontuação no exame

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:50

Aulão do Enem reuniu estudantes de escolas públicas e privadas Crédito: Vitor Jubini

Uma redação de alto desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige organização e domínio das cinco competências, avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): Compreensão e conhecimento do tema, capacidade de argumentação, coesão, potencial para propor soluções e domínio da norma culta da Língua Portuguesa.

Entre as principais orientações dos especialistas para atender às exigências da prova estão:

Selecionar repertórios socioculturais relevantes – referências históricas, literárias e contemporâneas que dialoguem com o tema de forma pertinente.

– referências históricas, literárias e contemporâneas que dialoguem com o tema de forma pertinente. Evitar 'clichês' e generalizações – priorizar argumentos consistentes, claros e originais.

– priorizar argumentos consistentes, claros e originais. Manter a coesão e a progressão de ideias – construir parágrafos conectados, garantindo lógica e fluidez.

– construir parágrafos conectados, garantindo lógica e fluidez. Propor uma intervenção social viável – detalhar agentes, meios e efeitos, sempre respeitando os direitos humanos.

– detalhar agentes, meios e efeitos, sempre respeitando os direitos humanos. Cuidar da norma culta – erros de ortografia, gramática e concordância comprometem a nota.

As dicas foram passadas pela professora Jô Kutz (Gama) e pelo historiador Natan Baptista (Ifes), que participaram do aulão de revisão realizado pela A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, neste sábado (13), no auditório da Rede Gazeta. O evento, que tinha como tema “Arquitetura da Redação 900+” reuniu dezenas de estudantes das redes pública e privada.

A estudante Roberta Braga, de 17 anos, avaliou que o aulão foi importante para enriquecer o conhecimento sobre redação e para mostrar como ganhar repertório cultural é o caminho para ter um bom resultado.

Murilo Henrique Ferreira, de 17 anos, que também participou do encontro, disse que conseguiu tirar algumas dúvidas sobre as referências que são coringas e gostou de saber sobre os riscos de usar modelos prontos na prova.

Já a jovem Ana Carolina Marques explicou que o aulão trouxe dicas numa área que ela tem bastante dificuldade, que é a de tecnologia, apontando o que estudar nesta reta final.

Dicas para redação incluíram técnicas textuais e informações sobre cidadania, trabalho, meio ambiente, entre outros temas Crédito: Vitor Jubini

"Uma redação por mês não basta"

Além de dominar as competências avaliadas, os especialistas reforçaram a importância da prática contínua da escrita. “Uma redação por mês não é suficiente para o aluno se sentir seguro”, alertaram. A recomendação é treinar com diferentes eixos temáticos – cidadania, tecnologia, meio ambiente, saúde, trabalho e educação – para ampliar o repertório e testar quais formatos e embasamentos funcionam melhor para cada estudante.

Os professores também lembraram que a própria prova pode ser fonte de inspiração, já que muitas questões trazem autores e conteúdos atuais que podem embasar a redação. Reforçando que os textos de apoio são úteis para compreender a temática, mas não devem ser copiados. O ideal é que o aluno os utilize como referência e adapte as informações com suas próprias palavras.

O aulão fez parte de uma série de ações promovidas por A Gazeta em preparação para o Enem 2025, que incluem ainda lives, simulados e conteúdos digitais gratuitos até a aplicação das provas, marcadas para os dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil - com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, nas quais as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Professora de Redação Jô Kutz (Gama) e o historiador Natan Baptista, docente do Ifes, durante aulão do Enem no auditório da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini/Montagem

