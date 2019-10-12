Educação

Enem: saiba o que você precisa fazer antes e durante a prova

A Gazeta reuniu informações que vão ajudar o candidato a se organizar nos preparativos para o exame

Além de revisar conteúdos, o período que antecede as provas do Enem também deve ser usado para organizar documentação, verificar local de prova e adotar todas as providências necessárias a fim de que, no dia do exame, não haja contratempos.

Para ajudar o candidato, A Gazeta reuniu informações e orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do Enem. Há dicas para conferir do que deve ser feito antes e durante a prova.

ANTES DA PROVA DO ENEM

Como saber o endereço exato do local e sala de prova do Enem? A divulgação será feita no próximo dia 16. O candidato pode acompanhar a situação da sua inscrição pelo site do Inep!

Que documentos de identificação é preciso providenciar para os dias da prova? O Inep só aceita documentos originais oficiais com foto para identificação nos dois dias de prova. Não são aceitas cópias, mesmo que autenticadas, nem documentos em versão digital. Portanto, atenção: se não tem nenhum documento original de identificação por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, o candidato deverá providenciar nova documentação ou ter em mãos, nos dias de prova, um boletim de ocorrência emitido por órgão oficial há, no máximo, 90 dias antes do primeiro dia de prova. Os documentos que são aceitos são:

Carteira de identidade;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes;

Carteira de trabalho;

Certificado de Dispensa de Incorporação;

Certificado de reservista;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto;

Identidade funcional expedida pelos ministérios ou órgãos da Presidência da República.

O que fazer se perder ou tiver os documentos furtados? Nesses casos, se não houver tempo hábil para ter novos documentos originais com foto até os dias de prova, o participante tem que providenciar um boletim de ocorrência emitido por órgão oficial. O Inep aceita boletins emitidos há, no máximo, 90 dias antes do primeiro dia de prova.

O que cai no Enem? As provas do Enem são estruturadas a partir das Matrizes de Referência. O exame é constituído de quatro provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha cada e uma redação em Língua Portuguesa. As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio e os respectivos componentes curriculares:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia;

Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

NO DIA DA PROVA

Quais as provas em cada dia de aplicação? No dia 3 de novembro serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A prova terá 5h30 de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início. No dia 10 de novembro serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A prova terá 5 horas de duração, também contadas a partir da autorização do aplicador.

A que horas chegar ao local de prova? É importante chegar com antecedência. Os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o horário de Brasília. Após o fechamento dos portões, ninguém mais entra.

Que documentos levar no dia do Enem? Um documento oficial original com foto.

Há problemas se a foto do documento estiver muito diferente da aparência atual do candidato? Não. O participante que apresentar a via original do documento oficial de identificação danificado, ilegível, com foto infantil ou com fisionomia diferente, que não permita a completa identificação dos seus caracteres essenciais ou de sua assinatura, poderá prestar as provas desde que se submeta à identificação especial por meio de coleta de dado biométrico, informações pessoais e assinatura em formulário próprio.

É possível fazer a prova com estojo, lápis, borracha, entre outros materiais escolares? Não. Apenas é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta preta para realização das provas e rascunhos.

E lanche, pode levar? Sim, mas todos os produtos que levar passarão por vistoria do aplicador.

O candidato pode entrar com celular na sala de provas? Quem estiver com celular e outros itens não permitidos, irá receber um envelope porta-objetos para guardá-los devidamente desligados, ainda antes de entrar na sala de aplicação. O envelope com os objetos será lacrado e identificado, e deverá ser mantido sob a carteira até a saída definitiva as provas. Atenção! O participante será imediatamente excluído do exame se houver algum sinal de toque de celular ou funcionamento de quaisquer aparelhos eletrônicos, ainda que devidamente acondicionados em envelope porta-objetos próprios – portanto, é imprescindível que estejam desligados antes de guardá-los.

O que mais é proibido na sala de provas? Além de celulares, é proibido entrar na sala de provas utilizando equipamentos eletrônicos como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, smartphones, tablets, tocadores de música, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar, relógio, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens. Também não são permitidos lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações. Caso o participante chegue portando esses pertences, deverá guardá-los, antes de entrar em sala, em envelope porta-objetos. Este envelope porta-objetos será lacrado e identificado e deverá ser mantido pelo participante debaixo da carteira desde o ingresso na sala até a saída definitiva do local de provas.

Existem restrições ao modo de se vestir? Sim. O participante não deverá utilizar, ao ingressar em sala de provas, óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, bem como durante a realização das provas. Vestimentas religiosas, como burca, quipá e outros, são permitidas e passarão por revistadas pelo coordenador.

O tempo de prova começa a ser contabilizado assim que o aplicador entrega o material? Não. O participante deve aguardar autorização do aplicador para o início das provas e não deverá realizar nenhum tipo de anotação no caderno de questões, cartão-resposta, folha de redação, folha de rascunho e/ou demais documentos do Enem antes disso, inclusive sob pena de exclusão da prova.

É permitido ir ao banheiro após entrar na sala de provas? A ida ao banheiro antes das 13h (horário de Brasília), após procedimentos de identificação realizados na sala de provas, requer nova identificação do participante para retorno à sala. A ida ao banheiro a partir das 13h só será permitida com acompanhamento de um fiscal, assim como depois que a prova for iniciada.

Como marcar o tempo de duração da prova? Como os relógios são proibidos, todas as salas de prova têm um marcador de tempo para acompanhamento do horário.

Se houver rasura ou o material de prova for danificado poderá ser substituído? Não. Tenha cuidado com o manuseio do cartão-resposta, a folha de redação, folha de rascunho e caderno de questões, pois eles não serão substituídos por procedimento indevido do participante.

O que fazer se perceber erros no material de prova durante a conferência? Se notar qualquer ocorrência em relação ao caderno de questões, ao cartão-resposta, à folha de redação e aos demais documentos do Enem, o candidato deve reportar-se imediatamente ao aplicador da sala para que sejam tomadas as providências.

Como preencher as respostas das provas objetivas? O caderno de questões traz encartado o cartão-resposta, que é o espaço próprio para transcrição das respostas das provas objetivas. É preciso se atentar às orientações do aplicador quanto aos procedimentos. As respostas das provas objetivas deverão ser preenchidas no cartão com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, sem emendas ou rasuras, sob pena de inviabilizar a leitura óptica de suas respostas. Preste atenção ao tempo, pois não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização das provas ou para o preenchimento do cartão-resposta.

Como fazer a redação do Enem? O participante será instruído a elaborar um texto dissertativo-argumentativo, em língua portuguesa, com letra legível, dentro de um tema proposto. Palavrões, desenhos e afins serão motivo de anulação, assim como partes de texto deliberadamente desconectados com o tema proposto e letra ilegível. O participante também não deve colocar na folha de redação nome, assinatura, rubrica ou qualquer forma de identificação no espaço destinado ao texto da redação, sob pena de ter a redação zerada. O participante deve apresentar texto acima de sete linhas para não ter a redação automaticamente zerada, e o limite é de 30 linhas.

E para transcrever a redação? O caderno de questões traz encartada a folha de redação, que é o espaço próprio para transcrição. O candidato deve transcrever o texto final para a folha de redação sem emenda ou rasuras, com caneta esferográfica de tinta preta. É preciso ter cuidado com o manuseio dos materiais, pois a folha não será substituída por uso indevido do participante. Preste atenção ao tempo, pois não haverá prorrogação para a realização das provas ou para o preenchimento da folha de redação.

A que horas é possível sair definitivamente da sala de provas? O participante só pode ir embora a partir de decorridas duas horas do início das provas, sob pena de eliminação no Enem. Os três últimos participantes em sala só poderão sair juntos, após assinatura da ata de sala, exceto nas salas de atendimento especializado.

