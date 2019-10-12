Enem: saiba o que você precisa fazer antes e durante a prova

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 19:13
- Atualizado há 6 anos
Além de revisar conteúdos, o período que antecede as provas do Enem também deve ser usado para organizar documentação, verificar local de prova e adotar todas as providências necessárias a fim de que, no dia do exame, não haja contratempos.
Para ajudar o candidato, A Gazeta reuniu informações e orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do Enem. Há dicas para conferir do que deve ser feito antes e durante a prova.
A divulgação será feita no próximo dia 16. O candidato pode acompanhar a situação da sua inscrição pelo site do Inep!
O Inep só aceita documentos originais oficiais com foto para identificação nos dois dias de prova. Não são aceitas cópias, mesmo que autenticadas, nem documentos em versão digital. Portanto, atenção: se não tem nenhum documento original de identificação por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, o candidato deverá providenciar nova documentação ou ter em mãos, nos dias de prova, um boletim de ocorrência emitido por órgão oficial há, no máximo, 90 dias antes do primeiro dia de prova. Os documentos que são aceitos são:
Nesses casos, se não houver tempo hábil para ter novos documentos originais com foto até os dias de prova, o participante tem que providenciar um boletim de ocorrência emitido por órgão oficial. O Inep aceita boletins emitidos há, no máximo, 90 dias antes do primeiro dia de prova.
As provas do Enem são estruturadas a partir das Matrizes de Referência. O exame é constituído de quatro provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha cada e uma redação em Língua Portuguesa. As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio e os respectivos componentes curriculares:
No dia 3 de novembro serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A prova terá 5h30 de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início. No dia 10 de novembro serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A prova terá 5 horas de duração, também contadas a partir da autorização do aplicador.
É importante chegar com antecedência. Os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o horário de Brasília. Após o fechamento dos portões, ninguém mais entra.
Um documento oficial original com foto.
Não. O participante que apresentar a via original do documento oficial de identificação danificado, ilegível, com foto infantil ou com fisionomia diferente, que não permita a completa identificação dos seus caracteres essenciais ou de sua assinatura, poderá prestar as provas desde que se submeta à identificação especial por meio de coleta de dado biométrico, informações pessoais e assinatura em formulário próprio.
Não. Apenas é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta preta para realização das provas e rascunhos.
Sim, mas todos os produtos que levar passarão por vistoria do aplicador.
Quem estiver com celular e outros itens não permitidos, irá receber um envelope porta-objetos para guardá-los devidamente desligados, ainda antes de entrar na sala de aplicação. O envelope com os objetos será lacrado e identificado, e deverá ser mantido sob a carteira até a saída definitiva as provas. Atenção! O participante será imediatamente excluído do exame se houver algum sinal de toque de celular ou funcionamento de quaisquer aparelhos eletrônicos, ainda que devidamente acondicionados em envelope porta-objetos próprios – portanto, é imprescindível que estejam desligados antes de guardá-los.
Além de celulares, é proibido entrar na sala de provas utilizando equipamentos eletrônicos como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, smartphones, tablets, tocadores de música, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar, relógio, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens. Também não são permitidos lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações. Caso o participante chegue portando esses pertences, deverá guardá-los, antes de entrar em sala, em envelope porta-objetos. Este envelope porta-objetos será lacrado e identificado e deverá ser mantido pelo participante debaixo da carteira desde o ingresso na sala até a saída definitiva do local de provas.
Sim. O participante não deverá utilizar, ao ingressar em sala de provas, óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, bem como durante a realização das provas. Vestimentas religiosas, como burca, quipá e outros, são permitidas e passarão por revistadas pelo coordenador.
Não. O participante deve aguardar autorização do aplicador para o início das provas e não deverá realizar nenhum tipo de anotação no caderno de questões, cartão-resposta, folha de redação, folha de rascunho e/ou demais documentos do Enem antes disso, inclusive sob pena de exclusão da prova.
A ida ao banheiro antes das 13h (horário de Brasília), após procedimentos de identificação realizados na sala de provas, requer nova identificação do participante para retorno à sala. A ida ao banheiro a partir das 13h só será permitida com acompanhamento de um fiscal, assim como depois que a prova for iniciada.
Como os relógios são proibidos, todas as salas de prova têm um marcador de tempo para acompanhamento do horário.
Não. Tenha cuidado com o manuseio do cartão-resposta, a folha de redação, folha de rascunho e caderno de questões, pois eles não serão substituídos por procedimento indevido do participante.
Se notar qualquer ocorrência em relação ao caderno de questões, ao cartão-resposta, à folha de redação e aos demais documentos do Enem, o candidato deve reportar-se imediatamente ao aplicador da sala para que sejam tomadas as providências.
O caderno de questões traz encartado o cartão-resposta, que é o espaço próprio para transcrição das respostas das provas objetivas. É preciso se atentar às orientações do aplicador quanto aos procedimentos. As respostas das provas objetivas deverão ser preenchidas no cartão com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, sem emendas ou rasuras, sob pena de inviabilizar a leitura óptica de suas respostas. Preste atenção ao tempo, pois não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização das provas ou para o preenchimento do cartão-resposta.
O participante será instruído a elaborar um texto dissertativo-argumentativo, em língua portuguesa, com letra legível, dentro de um tema proposto. Palavrões, desenhos e afins serão motivo de anulação, assim como partes de texto deliberadamente desconectados com o tema proposto e letra ilegível. O participante também não deve colocar na folha de redação nome, assinatura, rubrica ou qualquer forma de identificação no espaço destinado ao texto da redação, sob pena de ter a redação zerada. O participante deve apresentar texto acima de sete linhas para não ter a redação automaticamente zerada, e o limite é de 30 linhas.
O caderno de questões traz encartada a folha de redação, que é o espaço próprio para transcrição. O candidato deve transcrever o texto final para a folha de redação sem emenda ou rasuras, com caneta esferográfica de tinta preta. É preciso ter cuidado com o manuseio dos materiais, pois a folha não será substituída por uso indevido do participante. Preste atenção ao tempo, pois não haverá prorrogação para a realização das provas ou para o preenchimento da folha de redação.
O participante só pode ir embora a partir de decorridas duas horas do início das provas, sob pena de eliminação no Enem. Os três últimos participantes em sala só poderão sair juntos, após assinatura da ata de sala, exceto nas salas de atendimento especializado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o