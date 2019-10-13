Exame

Enem: consulta aos locais de prova estará disponível a partir do dia 16

Falta um mês para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro

Falta um mês para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro. A partir do dia 16 de outubro, os mais de cinco milhões de participantes inscritos poderão consultar os locais onde farão as provas, com a liberação do acesso ao Cartão de Confirmação da Inscrição. A consulta ao cartão poderá ser feita pela Página do Participante, na internet, ou pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play.

Com o Cartão de Confirmação da Inscrição em mãos, os participantes poderão conferir o número de sua inscrição; o local de prova, com endereço e número de sala; as datas e os horários do exame; a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição; e o tipo de atendimento específico e/ou especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados.

O Enem 2019 tem 5,1 milhão de inscritos, que farão o exame em 1.727 municípios brasileiros. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o responsável pela elaboração e aplicação das provas. O presidente da autarquia vinculada ao Ministério da Educação, Alexandre Lopes, reforça que não há riscos para a realização do exame. “O cronograma de aplicação do Enem está sendo cumprido conforme o planejado. Todas as provas já foram impressas e estão prontas para distribuição aos estados”, afirma. Mais de 54 mil malotes de prova serão distribuídos para 11.227 coordenações.

CARTÃO IMPRESSO

O Inep recomenda que os participantes levem o Cartão de Confirmação da Inscrição impresso nos dois dias de aplicação do exame e alerta para que não deixem para acessar o documento somente na véspera da prova. “Antes do exame, aconselhamos os participantes a fazerem o trajeto para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar ao local de prova, evitando atrasos no dia da aplicação”, pondera o presidente do Inep, Alexandre Lopes.

SEGURANÇA

Este ano, os participantes terão de ficar atentos especialmente quanto ao uso de celulares. Serão eliminados aqueles cujo aparelho eletrônico emita qualquer tipo de som durante a prova, mesmo que o item esteja na embalagem lacrada fornecida pela fiscal, ou seja, o alarme deve estar desativado e o aparelho, desligado.

HORÁRIO

O Inep recomenda que os estudantes cheguem ao local do exame com antecedência. Os portões abrirão ao meio-dia (12h), pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h. Para fazer as provas, é necessário utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, a única permitida.

PROVAS

Os dados do Enem também permitem autoavaliação do estudante e o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. O exame é aplicado em dois domingos e tem quatro provas objetivas, com 180 questões, e uma redação. As provas de 2019 serão realizadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.

