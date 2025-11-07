Enem 2025: saiba temas que podem ser cobrados em Ciências Humanas

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:52
Com a realização da prova de Linguagens, Ciências Humanas e Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (9), a professora de Geografia do Gama Pré-Vestibular, Paula Favarato, reuniu uma série de orientações práticas para ajudar estudantes a dominarem os principais conteúdos da área e encararem a prova com mais segurança. Em suas dicas, ela destaca temas que tradicionalmente aparecem no exame e reforça habilidades essenciais, como interpretação de mapas, compreensão de fenômenos geopolíticos e leitura crítica do espaço geográfico. A seguir, confira as principais dicas:
Entenda a relação sociedade x natureza
A professora destaca que o Enem costuma cobrar como os seres humanos transformam o espaço geográfico. Questões sobre uso do solo, impactos ambientais, áreas urbanas e rurais e exploração de recursos naturais aparecem com frequência.
Fique atento à geopolítica mundial
Conflitos territoriais, disputas por recursos, blocos econômicos, multipolaridade e tensões entre países costumam ser cobrados. Paula lembra que o Enem gosta de contextualizar acontecimentos atuais, como guerras, migrações e disputas energéticas.
Entenda questões urbanas brasileiras
Mobilidade, segregação socioespacial, favelização, infraestrutura e crescimento das metrópoles estão sempre presentes nas provas. O Enem frequentemente relaciona esses temas a políticas públicas.
Preste atenção às atualidades
A professora enfatiza que acompanhar notícias ajuda muito: eventos climáticos extremos, debates sobre energia, questões ambientais, crises políticas e movimentos populacionais podem aparecer como pano de fundo das questões.
Prepare-se para a interdisciplinaridade
Paula destaca que o Enem mistura áreas do conhecimento em suas questões. Assim, uma pergunta de Geografia pode envolver História (colonialismo, conflitos), Sociologia (desigualdade, movimentos sociais) e Filosofia (ética ambiental). Perceber essas conexões é fundamental.
Treine interpretação
Para a professora, o segredo é interpretar textos, mapas, imagens e dados. Como o Enem é altamente contextualizado, compreender processos vale mais do que decorar definições.
