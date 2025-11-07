Fique atento

Enem 2025: saiba temas que podem ser cobrados em Ciências Humanas

Professora do Gama Pré-Vestibular destaca conteúdos, habilidades cobradas e estratégias práticas para garantir boa pontuação

Com a realização da prova de Linguagens, Ciências Humanas e Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (9), a professora de Geografia do Gama Pré-Vestibular, Paula Favarato, reuniu uma série de orientações práticas para ajudar estudantes a dominarem os principais conteúdos da área e encararem a prova com mais segurança. Em suas dicas, ela destaca temas que tradicionalmente aparecem no exame e reforça habilidades essenciais, como interpretação de mapas, compreensão de fenômenos geopolíticos e leitura crítica do espaço geográfico. A seguir, confira as principais dicas: