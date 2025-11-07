Home
Enem
Enem 2025: saiba temas que podem ser cobrados em Ciências Humanas

Professora do Gama Pré-Vestibular destaca conteúdos, habilidades cobradas e estratégias práticas para garantir boa pontuação

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:52

Com a realização da prova de Linguagens, Ciências Humanas e Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (9), a professora de Geografia do Gama Pré-Vestibular, Paula Favarato, reuniu uma série de orientações práticas para ajudar estudantes a dominarem os principais conteúdos da área e encararem a prova com mais segurança. Em suas dicas, ela destaca temas que tradicionalmente aparecem no exame e reforça habilidades essenciais, como interpretação de mapas, compreensão de fenômenos geopolíticos e leitura crítica do espaço geográfico. A seguir, confira as principais dicas:

Enem 2025: saiba temas que podem ser cobrados em Ciências Humanas

  • 01

    Entenda a relação sociedade x natureza

    A professora destaca que o Enem costuma cobrar como os seres humanos transformam o espaço geográfico. Questões sobre uso do solo, impactos ambientais, áreas urbanas e rurais e exploração de recursos naturais aparecem com frequência.

  • 02

    Fique atento à geopolítica mundial

    Conflitos territoriais, disputas por recursos, blocos econômicos, multipolaridade e tensões entre países costumam ser cobrados. Paula lembra que o Enem gosta de contextualizar acontecimentos atuais, como guerras, migrações e disputas energéticas.

  • 03

    Entenda questões urbanas brasileiras

    Mobilidade, segregação socioespacial, favelização, infraestrutura e crescimento das metrópoles estão sempre presentes nas provas. O Enem frequentemente relaciona esses temas a políticas públicas.

  • 04

    Preste atenção às atualidades

    A professora enfatiza que acompanhar notícias ajuda muito: eventos climáticos extremos, debates sobre energia, questões ambientais, crises políticas e movimentos populacionais podem aparecer como pano de fundo das questões.

  • 05

    Prepare-se para a interdisciplinaridade

    Paula destaca que o Enem mistura áreas do conhecimento em suas questões. Assim, uma pergunta de Geografia pode envolver História (colonialismo, conflitos), Sociologia (desigualdade, movimentos sociais) e Filosofia (ética ambiental). Perceber essas conexões é fundamental.

  • 06

    Treine interpretação

    Para a professora, o segredo é interpretar textos, mapas, imagens e dados. Como o Enem é altamente contextualizado, compreender processos vale mais do que decorar definições.

Tópicos Relacionados

Enem 2025

