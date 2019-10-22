Reta final

A Gazeta promove Aulão de Redação de graça para candidatos do Enem

Os interessados em participar devem se inscrever no site e, no dia do evento, contribuir com um quilo de alimento não-perecível; a aula vai ser comandada pelo professor Lúcio Manga

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 18:16 - Atualizado há 6 anos

Lúcio Manga vai comandar o Aulão de Redação no auditório da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Agora falta bem pouco para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e uma das provas mais temidas é a de Redação. Mesmo para quem é da área de Humanas, sempre tem dúvidas: será que estou sabendo preparar a estrutura do texto? E o meu repertório, será que está bom? Estou por dentro dos temas mais prováveis para este ano? Então, se você tem essas ou outras perguntas na cabeça, uma boa oportunidade para esclarecer qualquer questão é o Aulão de Redação que A Gazeta vai promover no próximo dia 2 /11 (sábado), a partir das 8 horas.

Dentro da programação do Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem, a aula vai ser comandada pelo professor Lúcio Manga. As inscrições são gratuitas, porém para acesso ao auditório da Rede Gazeta é necessário entregar um quilo de alimento não-perecível, que será doado a uma instituição de caridade. Mas não perca tempo porque as vagas são limitadas.

Manga, que atua nos colégios Darwin, Leonardo da Vinci e Monteiro, e também é colaborador da CBN Vitória, vai abordar as Estratégias de Redação durante o aulão, com a garantia de muitas orientações importantes para a prova, que vai ser aplicada já no dia seguinte. Então, aproveite, porque a cabeça estará fresquinha com as dicas para preparar o texto.

"A proposta é trabalhar os últimos detalhes da prova, tratar como o corretor vai olhar para a redação do candidato, os principais pontos para se tomar cuidado na grade de correção das cinco competências. E, claro, os principais temas que poderão ser cobrados" Lúcio Manga Professor

Lúcio Manga tem uma visão técnica da prova bastante apurada. Além disso, os anos de experiência já o fizeram acertar pelo menos um tema cobrado em Redação em cada uma das últimas edições. Para ajudar, o professor ainda vai apresentar o modelo de uma redação nota mil para que todos tenham a chance de ser bem-sucedidos no exame.

