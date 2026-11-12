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Física é tema de live de revisão para o Enem 2026 nesta quinta (12)

Comandada pelo professor Alexsandro, aula ao vivo ocorre das 19h30 às 21h e traz dicas para destravar cálculos e questões de Ciências da Natureza

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 16:29

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

12 nov 2026 às 16:29

A maratona de preparação para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua nesta quinta-feira (12) com a disciplina de FísicaA transmissão acontece das 19h30 às 21h, sob o comando do professor Alexsandro.


Acompanhe a aula ao vivo acima!


A live será transmitida simultaneamente no site, no YouTube e nas redes sociais de A Gazeta, além do YouTube e das redes do Gama Pré-Vestibular.


Como a prova de Ciências da Natureza costuma misturar fenômenos do dia a dia com a aplicação de fórmulas, a ideia da live é mostrar dicas práticas para interpretar os enunciados sem perder tempo. Além disso, o professor vai resolver questões e tirar dúvidas dos alunos.


O projeto "Enem na Mira" é realizado pelo Gama Pré-Vestibular, em parceria com A Gazeta e traz aulões gratuitos para ajudar os candidatos a revisar os conteúdos para o exame.


Cronograma da semana (sempre das 19h30 às 21h):

  • Segunda (9/11): Biologia - Prof. Paulo Victor (reveja aqui)

  • Terça (10/11): Química - Prof. Filipe Barros (reveja aqui)
  • Quarta (11/11): Matemática - Prof. Wagner Sandre (reveja aqui)

  • Quinta (12/11) – Alexsandro (Física)

  • Sexta (13/11) – Wagner Sandre (Matemática)
  • Domingo (15/11) – Live de correção e comentários sobre a prova

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