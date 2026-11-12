Física é tema de live de revisão para o Enem 2026 nesta quinta (12)

A maratona de preparação para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua nesta quinta-feira (12) com a disciplina de Física. A transmissão acontece das 19h30 às 21h, sob o comando do professor Alexsandro.





Acompanhe a aula ao vivo acima!





A live será transmitida simultaneamente no site, no YouTube e nas redes sociais de A Gazeta, além do YouTube e das redes do Gama Pré-Vestibular.





Como a prova de Ciências da Natureza costuma misturar fenômenos do dia a dia com a aplicação de fórmulas, a ideia da live é mostrar dicas práticas para interpretar os enunciados sem perder tempo. Além disso, o professor vai resolver questões e tirar dúvidas dos alunos.



O projeto "Enem na Mira" é realizado pelo Gama Pré-Vestibular, em parceria com A Gazeta e traz aulões gratuitos para ajudar os candidatos a revisar os conteúdos para o exame.





Cronograma da semana (sempre das 19h30 às 21h):

Segunda (9/11): Biologia - Prof. Paulo Victor ( reveja aqui )

Terça (10/11): Química - Prof. Filipe Barros ( reveja aqui )

Química - Prof. Filipe Barros ( Quarta (11/11): Matemática - Prof. Wagner Sandre (reveja aqui)