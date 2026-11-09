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Live às 19h30

Enem 2026: aulão de Biologia nesta segunda (9) revisa os temas mais cobrados; assista ao vivo

Transmissão será conduzida pelo professor Paulo Victor, do Gama Pré-Vestibular

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 16:49

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

09 nov 2026 às 16:49

Com a primeira etapa concluída, a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 entra na semana decisiva. As provas de Ciências da Natureza e Matemática serão aplicadas no próximo domingo (15).


Para abrir a segunda fase do projeto "Enem na Mira", o aulão ao vivo desta segunda-feira (9) é dedicado aos temas de Biologia. Assista à transmissão clicando acima!


A partir das 19h30, o professor Paulo Victor, o PV, comanda a transmissão focada em resolver questões no formato do exame e direcionar o estudo para o que realmente cai.


"Nesta última semana, os alunos precisam focar biotecnologia, meio ambiente, ciclos biogeoquímicos e evolução. É preciso garantir que esses conceitos estejam muito bem fundamentados. Essa é uma prova interpretativa, mas, para conseguir interpretar bem, a boa revisão conceitual e o treino são essenciais", afirma Paulo Victor.


O projeto "Enem na Mira" é uma parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, oferecendo revisões diárias gratuitas das 19h30 às 21h, durante as duas semanas de provas.


Acompanhe as próximas lives de revisão desta semana:

  • Terça, 10/11 – Filipe Barros (Química)
  • Quarta, 11/11 – Wagner Sandre (Matemática)
  • Quinta, 12/11 – Alexsandro (Física)
  • Sexta, 13/11 – Wagner Sandre (Matemática)
  • Sábado, 14/11 – Live de correção e comentários sobre a prova

Leia mais sobre o Enem 2026

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