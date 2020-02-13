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Leonel Ximenes

Em Vila Velha, sofá é deixado em cima da árvore na beira do rio

Prefeitura foi acionada para retirar a poltrona e encontrou outra ao lado do canal de Itapoã, um dos bairros que mais sofrem com os alagamentos

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 19:20

Públicado em 

13 fev 2020 às 19:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O sofá deixado em cima da árvore à beira do canal de Itapoã Crédito: PMVV
Uma equipe de manutenção de áreas verdes da Prefeitura de Vila Velha foi acionada na tarde desta quinta-feira (13), vejam só, para retirar um sofá colocado em uma árvore às margens do canal de Itapoã, que estava prestes a cair na água. Logo em Itapoã, um dos bairros que mais sofrem com as enchentes na cidade. No chão, embaixo da árvore, havia outra poltrona abandonada.
De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, todos os dias, quando não chove, são recolhidos dos canais de Vila Velha nove toneladas de lixo e entulho. São sofás, móveis, garrafas pet, galhos de árvores, latas e gigogas, a vegetação que se desenvolve em cursos d’água poluídos e sem oxigênio.
Em dias de chuva fraca, a quantidade de sujeira retirada dos canais aumenta exponencialmente e chega a 24 toneladas. E quando chove forte, a PMVV retira entre 24 e 37 toneladas diariamente.

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Por ano, a prefeitura (o povo) gasta aproximadamente R$ 6 milhões para limpar toda essa sujeira dos canais, além dos pontos viciados de lixo espalhados pela cidade. Uma vergonha civilizatória.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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