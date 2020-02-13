Em Vila Velha, sofá é deixado em cima da árvore na beira do rio

Uma equipe de manutenção de áreas verdes da Prefeitura de Vila Velha
foi acionada na tarde desta quinta-feira (13), vejam só, para retirar um sofá colocado em uma árvore às margens do canal de Itapoã, que estava prestes a cair na água. Logo em Itapoã, um dos bairros que mais sofrem com as enchentes na cidade. No chão, embaixo da árvore, havia outra poltrona abandonada.
Em dias de chuva fraca, a quantidade de sujeira retirada dos canais aumenta exponencialmente e chega a 24 toneladas. E quando chove forte
, a PMVV retira entre 24 e 37 toneladas diariamente.
Por ano, a prefeitura (o povo) gasta aproximadamente R$ 6 milhões para limpar toda essa sujeira dos canais, além dos pontos viciados de lixo espalhados pela cidade. Uma vergonha civilizatória.