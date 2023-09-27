Pais e escolas: uma parceria para formar talentos

Desde a primeira infância, famílias e escolas desempenham papéis extremamente importantes no processo de desenvolvimento das crianças, no que diz respeito às habilidades cognitivas e socioemocionais.

Para as habilidades cognitivas, é preciso estimular a linguagem e a comunicação desde cedo, conversando com a criança, lendo livros, contando histórias e proporcionando um ambiente verbalmente rico que ela precisa vivenciar.

É importante estimular o raciocínio lógico por meio de jogos de quebra-cabeça, brinquedos de construção e atividades que incentivem a resolução de problemas e o pensamento crítico.

Entre as estratégias para fomentar a imaginação e a criatividade, estão atividades como desenho, pintura, música, teatro e histórias inventadas.

Em relação às habilidades socioemocionais, é preciso ensinar as crianças a entenderem e a compartilharem sentimentos alheios, cultivando um senso de empatia e compaixão.

É necessário, ainda, desenvolver a capacidade de controlar as emoções e impulsos, ensinando estratégias de autorregulação, e incentivar o desenvolvimento de habilidades sociais, como respeito, cooperação, comunicação eficaz e resolução de conflitos.

Para promover habilidades matemáticas, o caminho é introduzir conceitos matemáticos básicos com jogos, contagem, classificação e reconhecimento de padrões.

Também é fundamental desenvolver as habilidades motoras finas com uso das mãos e dedos e, também, as motoras grossas a partir dos movimentos amplos do corpo, por meio de atividades físicas e das brincadeiras de que as crianças tanto gostam.

Importante, também, promover uma imagem positiva de si mesma, celebrando conquistas e encorajando o desenvolvimento da autoconfiança. É relevante que as crianças enfrentem desafios, erros e fracassos, ajudando-as a aprender a lidar com adversidades e a se recuperarem.

Cada criança é única e desenvolve-se em seu próprio ritmo. É necessário fornecer um ambiente seguro, estimulante e afetivo para que ela possa florescer em todas essas áreas. A parceria e colaboração entre pais e escolas é fundamental para garantir o seu desenvolvimento e a potencialização abrangente das suas habilidades.