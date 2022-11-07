Dever de casa e provas: o que essas práticas nos ensinam?

Entra ano, sai ano e duas atividades pedagógicas continuam presentes no cotidiano das escolas no país: o dever de casa e as provas. Embora façam parte do ensino há várias gerações, não é difícil encontrar quem questione a eficácia desses métodos na atualidade.
No geral, as críticas apontam para o excesso de tarefas complementares, além do peso que é dado às provas. Outro argumento é que essas práticas não estão conectadas à realidade do estudante do século XXI e que há metodologias de ensino-aprendizagem mais eficazes.
Apesar das queixas, profissionais da área da educação têm outra perspectiva sobre o tema. “O dever de casa e a prova ainda cumprem um papel pedagógico importante”, assegura Ticiana Santiago de Sá, doutora em Educação brasileira e especialista em psicologia do desenvolvimento da aprendizagem.
Para Ticiana, essas práticas contribuem para que o estudante desenvolva múltiplas competências, entre elas a disciplina, o gerenciamento do tempo, a organização das ideias e o aperfeiçoamento da escrita.
"Não se pode descartar o valor pedagógico delas apenas porque foram aplicadas de maneira errada ou isoladamente"
Outras questões ajudam a entender a importância do dever de casa e das provas, segundo especialistas. Confira no box abaixo.
Pais podem se capacitar para ajudar os filhos
O grande volume de exercícios a serem feitos em casa é uma das maiores reclamações entre aqueles que gostariam de eliminar a atividade da rotina, segundo a neuropsicopedagoga Geovana Mascarenhas. "Tem deveres que são, na verdade, para os pais. A participação da criança é mínima. As famílias se sentem sobrecarregadas", analisa.
Mas há ainda outros problemas. Um deles é que muitos pais querem assumir o papel do professor, tornando a dinâmica estressante. Em outros casos, por falta de tempo ou paciência, eles fazem as lições no lugar do filho.
"Precisamos capacitar os pais. Explicar sobre a importância do aluno ter uma rotina para fazer as tarefas, um espaço para esses momentos, além de ensinar técnicas de estudo que podem ser aplicadas em casa"
Geovana cita como exemplos os Mapas Mentais e a Técnica Pomodoro, métodos que auxiliam no gerenciamento do tempo e de informações. "Com as estratégias certas, os pais podem contribuir mais efetivamente."
A coordenadora de Implementação Municipal do Itaú Social, Sonia Maria Barbosa, afirma que a escola precisa criar uma rotina equilibrada de estudo, levando em consideração a carga horária de todos os afazeres do aluno.
"É preciso saber dosar as horas na sala de aula com o tempo que será gasto em casa para finalizar a tarefa. Deve-se fazer esse cálculo antes de definir as atividades."
Sonia ressalta ainda que, durante a pandemia, os alunos estudaram em casa por muito tempo. "Ficar sentado por longas horas, fazendo exercícios, remete a essa fase difícil. Vale buscar alternativas para as atividades."
Peso da prova deve diminuir
Embora a prova seja uma ferramenta útil de avaliação, a relevância dela deve ser reconsiderada.
"Defendo as provas, mas não defendo o peso que elas costumam ter nas escolas. Há outras maneiras de aferir o aprendizado, principalmente entre os estudantes mais novos", ressalta Geovana.
Para Sonia, o ideal é que o professor aplique diferentes métodos de avaliação, como trabalho de pesquisa ou desenvolvimento de projetos.
"Um aluno pode ficar nervoso ao fazer uma prova, mas tem outras habilidades que atestam a sua competência. Quanto mais alternativas e oportunidades para avaliar o conhecimento, melhor", reforça.
Entenda os benefícios de provas e deveres de casa
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Dever é eficaz para a fixação do conteúdo
A tarefa escolar permite verificar se o conteúdo ensinado em sala de aula foi de fato compreendido. “Muitas dúvidas acabam surgindo nesses momentos, por exemplo”, afirma Ticiana.
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Fortalecimento de vínculo com a família
Para o professor do Departamento de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Douglas Ferrari de Melo, outro objetivo do dever de casa é envolver pedagogicamente a família, especialmente nos primeiros anos do ensino básico. “É um momento de socialização, que fortalece os vínculos e a relação de confiança entre o aluno e os pais”, afirma.
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Prova prepara os alunos para desafios maiores
Quando o assunto são as provas, Ticiana pondera que esse modelo de avaliação também está presente em outros espaços, como o ensino superior e o mercado de trabalho. “A gente não pode criar uma bolha de proteção e distanciar o aluno desse contexto, ignorando que lá na frente ele vai ser inserido em um ambiente competitivo e será avaliado de maneira semelhante". Em outros termos, o estudante precisa “aprender a fazer provas”. Sem essa experiência, o desenvolvimento de algumas habilidades importantes, como a resiliência e a concentração, podem ser comprometidas.
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Desempenho pode indicar problemas sociais
De acordo com Ticiana, a escola é um espaço de proteção para a criança. O desempenho ruim em uma prova ou o repentino desinteresse pelas tarefas de casa podem indicar um problema maior. “Essas práticas pedagógicas também têm essa função social e ajudam a identificar se o estudante está em uma situação de vulnerabilidade.”