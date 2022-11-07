Dever de casa e provas: o que essas práticas nos ensinam?

De acordo com a doutora em Educação Ticiana Santiago de Sá, o dever de casa e a prova ainda cumprem um papel pedagógico importante Crédito: Shutterstock

Entra ano, sai ano e duas atividades pedagógicas continuam presentes no cotidiano das escolas no país: o dever de casa e as provas. Embora façam parte do ensino há várias gerações, não é difícil encontrar quem questione a eficácia desses métodos na atualidade.

No geral, as críticas apontam para o excesso de tarefas complementares, além do peso que é dado às provas. Outro argumento é que essas práticas não estão conectadas à realidade do estudante do século XXI e que há metodologias de ensino-aprendizagem mais eficazes.

Apesar das queixas, profissionais da área da educação têm outra perspectiva sobre o tema. “O dever de casa e a prova ainda cumprem um papel pedagógico importante”, assegura Ticiana Santiago de Sá, doutora em Educação brasileira e especialista em psicologia do desenvolvimento da aprendizagem.

Para Ticiana, essas práticas contribuem para que o estudante desenvolva múltiplas competências, entre elas a disciplina, o gerenciamento do tempo, a organização das ideias e o aperfeiçoamento da escrita.

"Não se pode descartar o valor pedagógico delas apenas porque foram aplicadas de maneira errada ou isoladamente" Ticiana Santiago de Sá - Doutora em Educação

Outras questões ajudam a entender a importância do dever de casa e das provas, segundo especialistas. Confira no box abaixo.

Pais podem se capacitar para ajudar os filhos

O grande volume de exercícios a serem feitos em casa é uma das maiores reclamações entre aqueles que gostariam de eliminar a atividade da rotina, segundo a neuropsicopedagoga Geovana Mascarenhas. "Tem deveres que são, na verdade, para os pais. A participação da criança é mínima. As famílias se sentem sobrecarregadas", analisa.

Mas há ainda outros problemas. Um deles é que muitos pais querem assumir o papel do professor, tornando a dinâmica estressante. Em outros casos, por falta de tempo ou paciência, eles fazem as lições no lugar do filho.

"Precisamos capacitar os pais. Explicar sobre a importância do aluno ter uma rotina para fazer as tarefas, um espaço para esses momentos, além de ensinar técnicas de estudo que podem ser aplicadas em casa" Geovana Mascarenhas - Neuropsicopedagoga

Geovana cita como exemplos os Mapas Mentais e a Técnica Pomodoro, métodos que auxiliam no gerenciamento do tempo e de informações. "Com as estratégias certas, os pais podem contribuir mais efetivamente."

A coordenadora de Implementação Municipal do Itaú Social, Sonia Maria Barbosa, afirma que a escola precisa criar uma rotina equilibrada de estudo, levando em consideração a carga horária de todos os afazeres do aluno.

A escola precisa criar uma rotina equilibrada de estudo, levando em consideração a carga horária de todos os afazeres do aluno Crédito: Shutterstock

"É preciso saber dosar as horas na sala de aula com o tempo que será gasto em casa para finalizar a tarefa. Deve-se fazer esse cálculo antes de definir as atividades."

Sonia ressalta ainda que, durante a pandemia, os alunos estudaram em casa por muito tempo. "Ficar sentado por longas horas, fazendo exercícios, remete a essa fase difícil. Vale buscar alternativas para as atividades."

Peso da prova deve diminuir

Embora a prova seja uma ferramenta útil de avaliação, a relevância dela deve ser reconsiderada.

"Defendo as provas, mas não defendo o peso que elas costumam ter nas escolas. Há outras maneiras de aferir o aprendizado, principalmente entre os estudantes mais novos", ressalta Geovana.

Para Sonia, o ideal é que o professor aplique diferentes métodos de avaliação, como trabalho de pesquisa ou desenvolvimento de projetos.

"Um aluno pode ficar nervoso ao fazer uma prova, mas tem outras habilidades que atestam a sua competência. Quanto mais alternativas e oportunidades para avaliar o conhecimento, melhor", reforça.

Entenda os benefícios de provas e deveres de casa