Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Violência não respeita portões de colégios e invade salas de aula
Opinião da Gazeta

Violência não respeita portões de colégios e invade salas de aula

Nas escolas de bairros dominados pelo tráfico, ela tira de milhares de estudantes a chance de sonhar com a igualdade

Públicado em 

29 mai 2019 às 00:46

Colunista

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece como um dos princípios para o ensino no país a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Apenas nessa linha cabe um universo de questões mal-resolvidas, que vão muito além de temas sistêmicos e intramuros, como rendimento acadêmico ou metodologias. A violência é um dos males que não respeitam os portões dos colégios e invade as salas de aula diariamente, tirando de milhares de estudantes a chance de sonhar com igualdade. Somente neste ano, mais de 6 mil alunos ficaram sem atividade escolar em 11 bairros da Grande Vitória por causa de toques de recolher impostos por traficantes.
Lá, na letra fria da lei, consta a defesa da liberdade, dos ideais da solidariedade humana e do preparo para o exercício da cidadania. Mas, no dia a dia, a realidade que pula o muro dos colégios é bem diferente. No dia 5 de abril deste ano, por exemplo, dois homens armados invadiram a Escola Municipal Aureníria Correa Pimentel, no bairro Novo Horizonte, na Serra. “Já invadiram aqui outras vezes. Não podemos fazer nada”, disse um funcionário.
LEIA TAMBÉM
Prisão rápida de assassinos de ciclista é modelo de ação policial
Brechas na lei são fatais para mulheres vítimas de violência
Estado deve continuar se impondo na região do Bairro da Penha
Tiroteios também são comuns. Em novembro de 2016, uma troca de tiros em frente à unidade de ensino terminou com um homem morto. Em 2012, três criminosos renderam uma professora. Todos esses episódios aconteceram depois que a Prefeitura da Serra prometeu, em 2009, instalar câmeras de videomonitoramento em todas as unidades de ensino da cidade, para auxiliar no trabalho da polícia e garantir mais segurança. Hoje, 107 escolas são monitoradas em tempo real no município com o uso desses equipamentos. Mas é em Cariacica que a violência se mostra uma das maiores inimigas da educação. Dos 6.022 alunos que ficaram sem aulas neste ano devido a toques de recolher, 4.486 estudantes são de lá.
Não há fórmula mágica, mas há caminhos bem claros para quebrar essa engrenagem viciosa: sem educação, o país só verá os índices de violência crescerem; com mais violência, mais alunos verão seus estudos comprometidos, quando não interrompidos. União, Estado e municípios já têm sua cartilha de obrigações, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na LDB e na Constituição. Às leis é permitida uma certa dose de utopia, porque é estabelecendo qual seria o mundo ideal que a sociedade se movimenta para construí-lo. Qualquer passo em direção a esse objetivo será dado no caminho certo.
 

Tópicos Relacionados

A Gazeta opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados