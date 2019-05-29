Violência não respeita portões de colégios e invade salas de aula

Tiroteios também são comuns. Em novembro de 2016, uma troca de tiros em frente à unidade de ensino terminou com um homem morto. Em 2012, três criminosos renderam uma professora. Todos esses episódios aconteceram depois que a Prefeitura da Serra prometeu, em 2009, instalar câmeras de videomonitoramento em todas as unidades de ensino da cidade, para auxiliar no trabalho da polícia e garantir mais segurança. Hoje, 107 escolas são monitoradas em tempo real no município com o uso desses equipamentos. Mas é em Cariacica que a violência se mostra uma das maiores inimigas da educação. Dos 6.022 alunos que ficaram sem aulas neste ano devido a toques de recolher, 4.486 estudantes são de lá.