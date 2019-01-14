Venda de estatais deve mirar reorganização e crescimento da economia

Foto oficial do presidente Jair Bolsonaro: promessa de privatizar estatais Crédito: Alan Santos/PR

A economia do país tem motivo para se empolgar com o anúncio de que pode chegar a 100 o número de estatais controladas pela União que devem ser privatizadas ou liquidadas, a partir dos próximos meses. É uma das prioridades do governo Bolsonaro, e abre perspectivas de melhoria do ambiente de negócios no país, com oportunidades de investimentos em diversas áreas.

A transferência de empresas à iniciativa privada deverá render um montante entre R$ 170 bilhões a R$ 200 bilhões para os cofres federais, mas esse não é o aspecto mais importante do processo, sob o ponto de vista fiscal. A grande necessidade é o enxugamento da gigantesca máquina governamental, viabilizando corte de despesas e maior eficiência do Estado.

As estatais consomem vultosas somas de recursos públicos, sem que isso resulte em benefícios para a sociedade. O mais recente Boletim das Participações Societárias da União, editado há pouco mais de um mês, mostra que em 2017 as estatais pagaram R$ 5,5 bilhões em dividendos, no entanto, o valor desembolsado pelo Tesouro com subvenções (repasses para pagamento de despesas com pessoal, custeio e investimentos) atingiu R$ 14,8 bilhões. Esse tipo de dispêndio está em trajetória ascendente desde 2012. Das 138 empresas controladas pelo governo federal, 18 dependem de dinheiro público (da população) para continuar operando. Vivem de dividendos, o que configura uma situação absurda.

A economia proporcionada com as privatizações ajudará a solucionar um dos principais problemas fiscais de 2019, o cumprimento da regra de ouro, para evitar crime de responsabilidade fiscal – o que, em última análise, poderia abrir brecha para um processo de impeachment.

Porém, deve-se ter presente que as privatizações não vão tapar o assombroso buraco fiscal. O que de melhor se deve esperar é que o modelo de vendas das empresas seja voltado para reorganizar a economia e acelerar o seu crescimento, atraindo investidores, e ampliando a arrecadação de receita do governo.

O Espírito Santo apresenta situações pontuais nesse horizonte. A concessão da BR 262, com a obrigatoriedade de obras, rigorosamente fiscalizada, pode impulsionar o transporte no Estado. A mesma expectativa se aplica ao modal marítimo, com a reivindicada concessão da Codesa, juntamente com o porto de Barra do Riacho.