Ufes deve transparência sobre as medidas tomadas contra a violência

Uma tentativa de homicídio no campus da Ufes, cometida naquele que era apenas o segundo dia letivo de 2019, na última terça-feira, reacendeu um importante debate sobre a segurança nos campi da instituição, especialmente no de Goiabeiras, palco de assaltos e até de estupro nos últimos anos. Mesmo antes deste último ataque, a necessidade de adotar medidas mais eficazes contra a violência era óbvia, e a administração da universidade começou a se movimentar ainda no ano passado com o anúncio da contratação de militares da reserva, mas o efetivo prometido ainda não está em operação. Enquanto isso, a comunidade acadêmica divide-se entre aprendizado e apreensão.

O convênio da Ufes com o governo do Estado para atuação dos PMs foi anunciado com pompa em julho do ano passado, e logo foi alvo de polêmica. O problema não era o que fazer, mas como. Havia preocupações, razoáveis, de que a presença ostensiva da polícia poderia não ser o modelo ideal em um ambiente universitário. A Ufes escamoteou as críticas com a promessa de seleção rigorosa e treinamento sensível às especificidades dos campi.

Agora, são justamente a seleção e o treinamento a alegação para a demora para a contratação do número de agentes de segurança firmado na parceria, que é de 117, segundo cópia do documento obtida por este jornal. Uma fonte ouvida pela reportagem também afirmou que caiu a quantidade de seguranças privados. O resultado é que, pelo menos por enquanto, o que já estava ruim ficou ainda pior.

Em 2011, a USP inaugurou o debate sobre modelos de segurança em campi universitários, após a grande repercussão em torno do assassinato de um aluno. A princípio, o modelo adotado foi exatamente o que segue agora a Ufes, com convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Após conflitos na Cidade Universitária, o esquema foi remodelado em 2015 para o de policiamento comunitário, mais próximo a estudantes e servidores. Em mais de dois anos de implantação, as ocorrências de roubos não diminuíram, e novos confrontos marcaram a atuação dos PMs, mostrando que a solução ainda não foi encontrada por lá.