Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Superlotação em presídios: equação a ser resolvida

Endurecimento de penas proposto por Sérgio Moro exigirá uma preocupação ainda maior com a gestão dos presídios

Públicado em 

05 fev 2019 às 23:25

Colunista

Presídio de Segurança Máxima em Xuri, Vila Velha: superlotação do sistema preocupa Crédito: Gazeta Online
A coluna de Leonel Ximenes publicada na terça-feira (5) deu a dimensão da crise carcerária no Espírito Santo em números. E o leitor se deparou com uma equação insolúvel: se o sistema prisional capixaba tem capacidade para 13.829 internos e já enfrenta uma superlotação, com 24.173 pessoas privadas de liberdade, chega a parecer conveniente que os 11.714 mandados de prisão em aberto não sejam mesmo cumpridos. Afinal, se cada uma dessas pessoas for presa, simplesmente não haverá espaço para elas nas cadeias.
A conveniência citada é apenas matemática, claro. Criminosos devem ser punidos, de acordo com a lei, e é inaceitável que ainda estejam nas ruas mais de 10 mil pessoas que já tiveram suas prisões decretadas ou outras mil que conseguiram escapar das grades. A demonstração de que está tudo errado, um culto à impunidade que alimenta um revanchismo perigoso na sociedade. É o caos penal de um único Estado, mas o bastante para mostrar o desafio que se apresenta no sistema carcerário nacional para Sérgio Moro. 
O pacote apresentado pelo ministro da Justiça é um empenho há muito aguardado de reformulação do Código Penal e de outras legislações penais para fechar algumas portas abertas para a impunidade. Endossa, por exemplo, que a execução da pena tenha início após condenação em segunda instância. Também foca o aumento da efetividade de tribunais do júri, permitindo execução penal imediata em casos de homicídios. Aumenta o tempo para a progressão em casos de crimes hediondos e impõe início de cumprimento de pena em regime fechado para todos os condenados por crimes com uso de arma de fogo.
É um endurecimento que consequentemente (e como se espera) tirará mais gente do convívio social. Só que exige, na outra ponta, uma preocupação ainda maior com a gestão dos presídios. O presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, fez questão de frisar, em entrevista a este jornal no domingo, que cadeias superlotadas são as oficinas das facções criminosas. “Quando há situações de superlotação, os próprios presos têm que administrar suas vidas e, nesses casos, vale a lei do mais forte”. Criminosos devem ser punidos com o rigor da lei, mas não podem simplesmente ser encarcerados e esquecidos. Mais cedo ou mais tarde, eles farão questão de se fazer lembrados.

Tópicos Relacionados

espírito santo opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados