Leia os editoriais com a posição oficial do jornal sobre temas em alta no debate público, sempre acompanhados de uma visão analítica dos fatos importantes da atualidade.
Situação dos presídios capixabas mostra que prerrogativa é regalia
Em maio, 9,9 mil detentos ainda não haviam sido julgados, enquanto advogados presos provisoriamente fazem exigência de sala de Estado Maior
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00