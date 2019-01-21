Serra deve servir de exemplo na redução de homicídios

De qualquer forma, a redução do número de homicídios naem 2018 deve servir de exemplo. A tática de colocar os bandidos mais perigosos no foco deu resultado: foram 128 mortes a menos no município, em relação a 2017. Ainda há muito a ser feito, mas ter interrompido os 22 anos de liderança no ranking de homicídios no Estado é muito relevante.