São Lucas ainda não merece ser chamado de "novo"

Pacientes no corredor do São Lucas Crédito: Divulgação

É impossível ficar insensível à situação degradante dos pacientes do novo São Lucas, hospital de Vitória que sempre foi referência no tratamento de traumas, mas que também carrega há anos consigo o estigma da desumanização, por conta da superlotação. Internação em corredor de hospital é uma derrota civilizatória, que fere a dignidade do cidadão. É um emblema de tudo o que a saúde pública já deveria ter deixado para trás, mas que ainda persiste, governo após governo. Qualquer governante deveria ter como principal compromisso impedir que essas cenas se repitam.

A população se vê desamparada, e os funcionários se tornam impotentes diante da falta de recursos materiais e humanos. Esperou-se tanto tempo pela ampliação das instalações, anunciada lá em 2007, tanto sofrimento foi justificado como sendo provisório, mas nada efetivamente mudou. O drama da superlotação não chegou ao fim, como prometido, com a inauguração do pronto-socorro, há pouco mais de dois anos. E o São Lucas é uma obra ainda inacabada, com a penúltima etapa estimada para o final de 2020. Estão previstos mais 43 leitos e um heliponto.

Um hospital de emergências como o São Lucas presta um serviço imprescindível para a população. Deve ser tratado como prioridade. Mesmo sendo administrado por uma Organização Social de Saúde, precisa ser acompanhado de perto pelo governo estadual, por ser um serviço essencial. Há responsabilidades compartilhadas, que garantam não só melhorias na gestão administrativa, mas também a qualidade do atendimento.

A superlotação é dramática e acaba produzindo aberrações como a judicialização da saúde pública, que, passando por cima da gestão hospitalar, instaura o caos. A melhoria da prestação de serviços no setor passa por mais racionalidade administrativa, mas também por maior sensibilidade com o drama vivido por cada um dos pacientes.