Opinião da Gazeta
Leia os editoriais com a posição oficial do jornal sobre temas em alta no debate público, sempre acompanhados de uma visão analítica dos fatos importantes da atualidade.

Rombo previdenciário não pode ser destino de milhões do petróleo

O déficit em fundos previdenciários não pode ser sanado no varejo, principalmente fazendo o uso de repasses sazonais, como é o caso da verba proveniente do megaleilão do pré-sal

Publicado em 05/09/2019 às 19h23
Atualizado em 29/09/2019 às 14h54


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.