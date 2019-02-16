Rezar missa era pouco para Dom Silvestre, que viveu tudo que pregou

Arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Scandian Crédito: Patrícia Scalzer

arcebispo emérito, falecido neste sábado (16). “Que democracia é essa em que o povo não tem nada que falar?” O questionamento é de Dom Silvestre Scandian, sobre um pacote econômico lançado pelo governo federal em 1997. “As medidas são sempre tomadas pelos grandes e em favor deles”, completou. Sereno, mas sempre indignado quando falava das dificuldades da população brasileira em sua luta por sobrevivência. Assim pode ser definido o

A morte de Dom Silvestre cobre de luto o Espírito Santo, não apenas a população católica. O religioso foi, até seu último dia, exemplo de solidariedade. Um pastor da misericórdia, que ia às ruas corajosamente defender seu rebanho. Quando chamado, não fugiu à luta e teve papel fundamental no combate ao crime organizado, nos anos 1990. Nunca se calou diante da corrupção que se infiltrava nas instituições públicas, assim como sempre levantou a voz contra as mordomias do poder, o desperdício do dinheiro público.

São bandeiras que unem os bons de coração, independentemente de crenças, mas que no caso de Dom Silvestre foram verdadeiras missões. Recorrentemente, estimulava a comunidade a refletir sobre “o pecado da violência e também sobre a maneira de vencê-la”.

Suas homilias eram sempre combativas, abraçadas às agruras dos mais carentes. “Se as empresas recebem isenção como retribuição pelo financiamento de campanhas políticas; se os funcionários recebem com atraso seus vencimentos minguados; se o nepotismo campeia pelos três poderes e o Poder Judiciário não agiliza os processos; se há a propina, certamente não se glorifica o nome do Pai, mas se ofende o nome de Deus”, pregou, em 1999.

Sobre sua postura ativa, ele mesmo justificou certa vez que “se fosse só para celebrar missa, seria muito pouco”. Vivendo com a mesma intensidade com que pregava do altar na Catedral de Vitória, o religioso seguia à risca seus próprios conselhos, de que “os homens precisam de fé, é verdade. Mas também precisam praticar a caridade”.