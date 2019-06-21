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Opinião da GAZETA

Reforma da Previdência vai interromper o desmonte econômico brasileiro

Drama econômico do país, cuja origem é fiscal, começou a ser cavado na era Lula e foi acelerado com Dilma

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 23:58

Públicado em 

20 jun 2019 às 23:58

Colunista

Crédito: Divulgação
A economia brasileira ainda não conseguiu decolar após a recessão recorde de 7,2% no biênio 2015/16. O PIB encontra-se no patamar do segundo semestre de 2010, só que de lá para cá as necessidades sociais, principalmente de emprego e renda, cresceram com o aumento da população, e não estão sendo atendidas razoavelmente. O desemprego atinge mais de 13 milhões de pessoas, das quais 5 milhões são classificadas como “desalentadas”, porque deixaram de procurar vaga de trabalho.
> Economia do ES entra em recessão
Esse drama precisa ser compreendido desde as raízes, para deixar mais claras as correções que precisam ser feitas para combatê-lo e jogar luzes no rumo econômico do país. Informações do relatório de junho da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado, mostram que a origem é fiscal (descontrole de contas). Começou a ser cavado na era Lula e foi acelerado com Dilma.
 > Brasil continuará com déficit até 2025, prevê instituição do Senado
O início do governo petista guardou o mérito de ter tirado o dólar do patamar de R$ 4, graças ao uso de ferramentas ditas neoliberais, como elevação de juros e contenção de gastos públicos. Mas veio a guinada no segundo mandato lulista. O superávit primário (economia feita pelo país para pagar sua dívida) caiu 39% em 2009 frente ao ano anterior, e Lula pedalou. Para garantir o cumprimento da meta fiscal, abateu das contas os gastos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), vital para a candidatura de Dilma. Foi o pior resultado do setor público desde 2001.
A insegurança fiscal atingiu níveis alarmantes no período Dilma. Em 2014, as contas governamentais registraram o primeiro déficit primário (receitas menos despesas, sem contar juros). Em consequência, a inflação ganhou altura não vista desde 2003. Em meados de 2015, o IPCA acumulado em 12 meses chegou a 9,56%, sugando o poder de compra da população. Enquanto isso, a nova matriz econômica desarrumava o sistema produtivo. Veio a recessão. Os investimento se retraíam. Desde então, o desemprego disparou. A explosão fiscal levou a dívida pública de 51,5% do PIB para 78,8% em abril, com Bolsonaro. Se esse ritmo não for contido, o país entrará em recessão pior do que a anterior.
Não deve ser difícil entender que a reforma da Previdência, responsável por mais de 50% das despesas da União, e elevados gastos nos Estados, é imperiosa para recuperar a confiança no futuro.

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