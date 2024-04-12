Radar desligado não é permissão para alta velocidade

Radares instalados nas rodovias estaduais do Espírito Santo estão cobertos por sacolas plásticas. Crédito: Leitor A Gazeta

As mortes causadas pelos acidentes de trânsito são sempre chocantes, com vidas interrompidas de uma hora para outra, sem a menor chance. Nesta semana, mãe e filha morreram em um acidente na Rodovia do Sol (ES 060), em Guarapari, após o condutor (marido e pai das vítimas), segundo testemunhas, perder o controle da direção, sair da pista e capotar. Difícil não se sensibilizar.

A brutalidade desses acidentes deveria mobilizar uma reação coletiva, mas não é exagero afirmar que, por mais que cause certa comoção momentânea, a violência no trânsito está sempre no limiar da banalização. No Espírito Santo, em 2023, foram 825 mortes no trânsito, de acordo com o Observatório da Segurança Pública.

O primeiro passo para mais segurança em ruas, avenidas e rodovias é individual. Imprudência, negligência e imperícia dos condutores são o tripé do que pode dar errado no trânsito. Estudos com frequência apontam que a "falha humana" é a principal causa dos acidentes, e muitas vezes essas falhas estão relacionadas ao desrespeito às regras do trânsito.

Um boa forma de testar o próprio comportamento no trânsito: os 160 radares espalhados pelas rodovias estaduais no Espírito Santo não estão funcionando, por conta do fim do contrato com a empresa terceirizada que realiza a operação dos equipamentos. Eles estão, inclusive, cobertos com sacolas plásticas para facilitar a identificação na hora da retirada, como explicou reportagem deste jornal

Ora, se o motorista, devidamente habilitado, ao saber que os radares estão desligados, aproveita para pisar mais fundo no acelerador, é sinal de que não está comprometido com um trânsito mais humanizado. Todos devem fazer esse exercício de consciência e, sobretudo, colocá-lo em prática ao volante.