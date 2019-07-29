Opinião da Gazeta
Leia os editoriais com a posição oficial do jornal sobre temas em alta no debate público, sempre acompanhados de uma visão analítica dos fatos importantes da atualidade.

Provocação de Bolsonaro a presidente da OAB foi golpe baixo

É inaceitável que um presidente da República, democraticamente eleito, abuse da crueldade para defender seu ponto de vista sobre um assunto tão sensível

Publicado em 29/07/2019 às 19h15
Atualizado em 30/09/2019 às 00h43


