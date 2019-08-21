Privatizações começam enfim a sair do papel com governo Bolsonaro

Porto de Vitória é administrado pela Codesa, que está na lista de privatizações Crédito: Marcelo Prest

A desestatização finalmente começa a sair do papel, de forma organizada e planejada, no governo Bolsonaro. É a agenda liberal de Paulo Guedes se concretizando, com o propósito maior de desvencilhar o Estado brasileiro do seu fardo estatal, o que nem de longe é uma contradição. . É a agenda liberal dese concretizando, com o propósito maior de desvencilhar o Estado brasileiro do seu fardo estatal, o que nem de longe é uma contradição.

É um processo do qual, não há dúvidas, sairá fortalecido, com capacidade de direcionar investimentos nas áreas em que sua atuação é essencial. Educação, saúde, segurança pública... é a esses setores, principalmente, que o poder público precisa direcionar os seus recursos.

oficialização da privatização da Codesa, empresa com um histórico de apadrinhamento político e falta de gestão que enfim poderá desancorar rumo aos mares da produtividade. A estatal passou muito tempo como um elefante branco desgovernado. O Espírito Santo, especialmente, só tem o que comemorar com a, empresa com um histórico de apadrinhamento político e falta de gestão que enfim poderá desancorar rumo aos mares da produtividade. A estatal passou muito tempo como um elefante branco desgovernado.

Eletrobrás e Correios. Notoriamente. Com a privatização, sua capacidade operacional poderá ser ampliada, levando em conta até mesmo suas limitações estruturais. O Estado, com sua vocação para o comércio exterior, só tem a ganhar. A concessão colocará um ponto final a um foco de politicagens nocivo. Algo que, numa escala bem maior, também ocorreu na. Notoriamente.

Funcionário dos Correios faz triagem da correspondência Crédito: Agência O Globo

Assim, privatizar é se desapegar dos supérfluos, é deixar de desperdiçar esforços com serviços que poderão ser realizados com mais eficiência por empresas privadas.

Os Correios novamente são um bom exemplo: não há razão de ordem prática ou estratégica para se manter a ingerência estatal. É o momento, inclusive, de a empresa se reposicionar, diante da revolução digital que transformou as comunicações e da concorrência na entrega de encomendas.





O Brasil dá passos importantes para superar a cultura estatizante que até hoje não conseguiu transformá-lo. Se a presença maciça do Estado resolvesse os problemas, eles não continuariam se acumulando. É uma questão administrativa básica, baseada na própria experiência.