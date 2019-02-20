Prevenção deve ser modelo de atuação de órgãos públicos

Fachada do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

operação que impediu que um perigoso líder criminoso fosse resgatado por facções ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), revelada ontem com exclusividade por este jornal. Seguir o exemplo da ficção não faz mal: é importante que a polícia se antecipe aos passos dos bandidos; é justamente o que a população espera das autoridades, que agiram com rapidez e precisão, evitando o pior. Em um Estado que sofre tanto com a carnificina decorrente do tráfico de drogas – que mata inocentes, expulsa moradores de suas casas e alimenta a cadeia de delitos da violência urbana –, a prevenção é mesmo o melhor remédio. E ainda mostra quem está no comando. Foi digna dos melhores filmes de ação aligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), revelada ontem com exclusividade por este jornal. Seguir o exemplo da ficção não faz mal: é importante que a polícia se antecipe aos passos dos bandidos; é justamente o que a população espera das autoridades, que agiram com rapidez e precisão, evitando o pior. Em um Estado que sofre tanto com a carnificina decorrente do tráfico de drogas – que mata inocentes, expulsa moradores de suas casas e alimenta a cadeia de delitos da violência urbana –, a prevenção é mesmo o melhor remédio. E ainda mostra quem está no comando.

Sem a ação coordenada, o prisioneiro Leandro Reis Ramos teria voltado às ruas, contribuindo para aumentar índices de violência que já estão bem acima do desejável. Basta ver o histórico do criminoso para constatar o perigo que sua liberdade traria à sociedade. Ele foi preso no fim do ano passado no Centro de Detenção Provisória de Viana II e seria membro de uma quadrilha que atuava na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Dela fariam parte sete criminosos, que teriam sido responsáveis por pelo menos três homicídios e outras sete tentativas de assassinato apenas entre junho de 2017 e maio de 2018, segundo informações da Polícia Civil.

É assim que redes de inteligência precisam agir, sem desprezar as informações que chegam, promovendo investigações sérias, sem vista grossa. A incapacidade de gerenciar o que está diante dos olhos é o que abre espaço para nossas tragédias cotidianas. A Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria de Estado da Justiça e com o Judiciário, trabalhou com esmero. A diligência dessa operação deve ser um modelo de atuação, não um ponto fora da curva.