Prender melhor deve ser o foco

Presídio de Segurança Máxima em Xuri, Vila Velha Crédito: Gazeta Online

Um dos debates mais acirrados da atualidade gira em torno da segurança pública. As opiniões sobre o que deve ser feito para encarar esse desafio brasileiro, país com mais de 60 mil mortes violentas por ano – número 30 vezes maior que o de nações europeias – são bem díspares, com uma gradação infinita entre os polos. Vão da necessidade de ressocialização e penas alternativas para desafogar o sistema prisional até a máxima à la Velho Oeste de que “bandido bom é bandido morto”. O fato é que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo – 726 mil presos, segundo dados oficiais mais recentes. Mas, mesmo diante desse número assombroso, a impressão generalizada é a de impunidade.

As razões por trás desse cenário começam já no front, com a ação policial. Gasta-se muita energia e recursos no varejo da criminalidade, enquanto facções e líderes do crime organizado continuam nas sombras, alimentando uma cadeia de ilicitudes. Facções e crime organizado, esses dois cânceres da violência urbana, ao lado da corrupção, são os principais alvos do bem-vindo pacote anticrime proposto por Sérgio Moro. Mas, tristemente, as medidas anunciadas deixaram de fora algo essencial: o aprimoramento das investigações, com investimento em inteligência policial.

O foco não é prender mais, mas prender melhor. O país deve, é claro, preocupar-se com a quantidade de vagas nas cadeias. Os presídios brasileiros são “bombas-relógio”, como definiu o governador Renato Casagrande, a respeito da situação no Espírito Santo, onde há capacidade para 13.829 internos e 24.173 pessoas privadas de liberdade. Mas, mais do que com quantidade, o país deve se ocupar da qualidade do encarceramento.

Não se trata de excesso de complacência. É questão de direitos humanos, em primeiro lugar, e de segurança. “Muita gente acha que superlotação carcerária é problema do preso, não da sociedade”, escreveu o professor Henrique Herkenhoff, em artigo para este jornal. Esquecem-se, prosseguiu ele, que não é preciso enfrentar uma rebelião ou uma fuga em massa para que a população sofra as consequências das más condições do sistema prisional. “Todos os dias, milhares desses presos cumprem as suas penas e são soltos. Será que nosso sistema realmente os preparou para o convívio na sociedade, sem que voltem a reincidir no crime?”, concluiu.