Praia é lugar de respeito!

. “Quer descansar? Vai para o interior, vai para a roça. Aqui é praia, curtição”, enfatiza. Nas imagens, ele era alvo de banhistas, incomodados com o barulho de uma caixa de som com potência para animar festas. Talvez não tenha se dado conta, contudo, de que a praia, assim como qualquer espaço público, é antes de tudo um lugar de respeito. Só assim a convivência é possível.

O equipamento de som do episódio tem dimensões incomuns, diferentemente das caixinhas de som portáteis que são febre neste verão. Mas elas também incomodam, e muito, quando há exageros. Em determinadas situações, a quantidade de aparelhos ligados criam um emaranhado de sons que tornam a permanência na areia um suplício, quando deveria ser um momento de descontração. É poluição sonora, que impede que banhistas desfrutem plenamente seu descanso. São abusos que só serão evitados com fiscalização. É lamentável, por ser um inconveniente que seria facilmente contornado com boas doses de bom senso.