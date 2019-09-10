Leia os editoriais com a posição oficial do jornal sobre temas em alta no debate público, sempre acompanhados de uma visão analítica dos fatos importantes da atualidade.
Pontos comerciais vazios compõem uma paisagem de desolação econômica
Medidas importantes, como a desburocratização que já deu alguns passos, precisam ser implementadas para propiciar o empreendedorismo e a livre concorrência
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00