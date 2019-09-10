Pontos comerciais vazios compõem uma paisagem de desolação econômica

Este jornal estampou em sua manchete desta terça-feira (10) que o. É um percentual considerável, mas não surpreende quem anda pelas ruas. O fechamento de lojas e a dificuldade de passar o ponto são visíveis. Os bairros que mais sentem esse desaquecimento, na avaliação do sindicato, são Jardim da Penha, Jardim Camburi e Centro de Vitória, na Capital; Itapoã, Centro e Praia da Costa, em Vila Velha; e São Geraldo e Vera Cruz, em Cariacica. Em muitos casos, bairros com tradição na manutenção de um comércio local vibrante.