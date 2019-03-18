País deve estar sempre atento para aperfeiçoar suas leis

Mais diálogo, menos litígio e ganhos para a economia. Assim podem ser descritos, de forma resumida, os resultados da reforma trabalhista que passou a valer a partir de novembro de 2017. Muita coisa mudou nas relações entre empregador e empregado. Ambos passaram a ter mais liberdade na defesa dos seus interesses e na tomada de decisões.

A quantidade de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho caiu drasticamente em 2018, o primeiro ano completo de vigência das novas regras. Ao mesmo tempo, cresceram em proporção expressiva as soluções mais democráticas, que buscaram acordos. No ano passado, foram registrados no Brasil 1,7 milhão de novos processos, contra 2,6 milhões em 2017. Portanto, uma redução de 34%.

No Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo foram protocolados 23.785 processos em 2018, o que representa queda de 36% na comparação com 2017, quando registraram-se 36.979. Antes disso, o número passava de 40 mil no Estado. Em 2016, somaram-se 40.307 ações; em 2015, o total atingiu 41.485.

Com a reforma, vários fatores passaram a desestimular a judicialização dos casos. Um deles é a facilidade de acordo extrajudicial. As mudanças estabeleceram que funcionários e empresas podem chegar a um entendimento e levá-lo ao Judiciário só para a homologação. Antes, prevalecia a mentalidade burocrática. Mesmo que se pleiteasse o acordo, era preciso entrar com processo na Justiça do Trabalho.

Os chamados honorários de sucumbência devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora de uma ação judicial também explicam a queda do número de processos trabalhistas. Ou seja, o trabalhador pode ganhar a ação que moveu contra a empresa, mas terá de pagar o advogado do ex-patrão, obrigação que era somente da empresa. Antes, como não custava nada, muitos recorriam à Justiça por aventura. Se ganhassem algo, já era lucro.

Também merece destaque pelos efeitos que vem produzindo a mudança no benefício de justiça gratuita. Anteriormente à reforma, era necessário apenas que o trabalhador fizesse uma declaração alegando não ter como pagar o custo da ação e ficava dispensado de arcar com quaisquer custos. Mas as regras que passaram a vigorar restringiram essa situação especial para quem ganha o equivalente a até 25% do teto da remuneração paga pelo INSS – hoje R$ 1.400 mensais.