Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Pacto pela previdência

É hora de o Congresso passar por cima das diferenças em nome do interesse coletivo, é o futuro de cada brasileiro que está em jogo

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 23:54

Públicado em 

18 abr 2019 às 23:54

Colunista

CCJ e a votação da reforma da Previdência Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
A reforma da Previdência não consegue escapar nem mesmo do fogo amigo, como se viu nesta semana na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara.
A oposição parlamentar ao projeto protestou, abusou das chicanas, mas não precisou de tanto esforço assim para minar a votação do parecer por contar com aliados improváveis: foram justamente os partidos mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro que se empenharam em empurrá-la para a próxima semana, na terça-feira. De grão em grão, a cada empecilho, a mudança da qual o Brasil tanto depende fica mais distante. Mas tanta procrastinação tem um preço alto, pago por cada cidadão.
Confirma-se que ainda não há uma base governista consolidada, com uma linha de frente que compre a briga pela agilidade da tramitação. Pelo contrário, como mostram as palavras do próprio líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO): “A bancada do PSL, hoje, é uma das mais infiéis ao partido. A gente sabe que boa parte deles (dos deputados) sofre pressão das redes sociais”. Ou seja, estão reféns de certo clamor que faz questão de ignorar que o colapso das contas públicas é inevitável caso se permaneça na inércia.
Nessa levada, a proposta continua correndo o risco de ser desidratada, mesmo após o relator, Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), ter recomendado na semana passada a aprovação total da PEC. Cabe à CCJ a análise sobre a proposta, se ela fere ou não princípios constitucionais.
A nova derrota do governo provoca mais atrasos nas próximas etapas da tramitação. É como se não houvesse ainda 13 milhões de desempregados no país, um abismo social cada vez mais intransponível, com uma economia que não consegue deslanchar por não encontrar um ambiente fértil. A confiança não é restabelecida, o país permanece nesse transe imposto pelo desajuste fiscal. Pior: analistas do mercado financeiro pela sétima vez consecutiva reduziram as projeções de crescimento da economia para este ano, a expectativa agora está em 1,95%. O fantasma da recessão já assombra novamente. A alienação dos parlamentares é inconcebível, a responsabilidade está no colo de cada um deles.
O Brasil carece de investimentos para voltar a crescer. É hora de o Congresso passar por cima das diferenças em nome do interesse coletivo, comprometendo-se em um pacto nacional pró-reforma. Só a racionalização previdenciária, da forma que está sendo proposta, vai estabilizar o país.

Tópicos Relacionados

A Gazeta Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados