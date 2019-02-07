Omissão dos órgãos públicos pode custar vidas

Parte dos pilares corroídos da Rodoviária de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Tanto a Rodoviária de Vitória quanto a Segunda Ponte sofrem com um tipo de descaso inconvenientemente comum na administração pública: a terceirização dos problemas. Atribuições que não são bem definidas, e mesmo as que são, acabaram reforçando o abandono das duas grandes construções, marcos imponentes da Baía de Vitória nos arredores da Ilha do Príncipe.

Coincidentemente, são obras inauguradas em 1979 que remodelaram a região após o aterro. Chegam, portanto, aos 40 anos exigindo reparos estruturais para garantir a segurança das milhares de pessoas que as utilizam diariamente.

O caso da Rodoviária de Vitória, com rachaduras e pilares corroídos pela ação do mar, é emblemático desse jogo de empurra. O terminal é administrado por uma terceirizada, mas o contrato de concessão simplesmente não esclarece se a manutenção estrutural da base submersa fica a cargo da empresa contratada ou da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

O texto diz que a área do “aquaviário” não integra o “objeto do contrato”, mas os danos nesse setor anexo podem comprometer todo o terminal rodoviário, por ser o que garante a sua sustentação. Um contrato malfeito, que permitiu que empresa e governo, sem serem cobrados, permanecessem omissos, mesmo após o alerta de risco de colapso emitido pelo laudo dos engenheiros do Crea-ES e as repetidas denúncias feitas por este jornal no último ano.

Situação parecida – e também fartamente noticiada por aqui – é a da Segunda Ponte, na qual a confusão de responsabilidades de Estado e União não é menos absurda. Também apresentando avarias constatadas pelos engenheiros do Crea há mais de um ano, a ponte enfim passará por intervenções mais significativas, prometidas para este ano pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES). A questão é que o órgão só responde pelo viaduto, especificamente o trecho que vai da saída da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, até o acesso de Cariacica.