Obras públicas e a cultura do atraso

Obras da Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Fernando Madeira - 13/09/2018

Duas situações são certas na administração pública, quase indissociáveis: o anúncio de investimentos, principalmente quando o ano começa, acompanhado da expectativa de que ocorram atrasos, inevitavelmente. É o que faz com que a notícia de que as prefeituras da Grande Vitória têm previsão de investir R$ 1 bilhão em saúde, educação e infraestrutura neste ano não chegue a causar uma onda de otimismo. Tudo pode acontecer no caminho. E, infelizmente, acontece.

No caso das administrações municipais, há ainda a dependência de repasses estaduais e federais para garantir que essa expectativa se concretize, o que exige de gestores ainda mais capacidade administrativa, bem como habilidade política para conseguir destravar esses recursos. Portanto, é cedo para comemorar um investimento 67% maior do que a estimativa feita no ano passado.

Teme-se, assim, que as previsões acabem se transformando em novos fantasmas a assombrar o dia a dia do cidadão. Caso de obras que parecem ter ganhado a vida eterna, como a Leitão da Silva, de competência estadual. Se há algo que já pode ser dito sobre essa emblemático projeto na Capital é a sua capacidade de atravessar governos sem que transformações significativas sejam percebidas ao longo dos quase três quilômetros de extensão da avenida. Está prometida para o segundo semestre de 2019, mas quem põe a mão no fogo? Se for para mencionar obras que precisam ao menos avançar, as BR 101 e 262 são protagonistas de imbróglios, cada uma à sua maneira: a primeira concedida à iniciativa privada e a segunda dependente de recursos federais.