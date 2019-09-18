O que o carimbador maluco de Raul Seixas tem a ver com a burocracia?

As crianças de então cresceram e se deram conta de que um dos ritos de passagem para a vida adulta é encarar que a fantasia daquela canção dizia mais sobre a realidade brasileira do que se julgava. O carimbador não era maluco por acaso, diante da, com suas demandas cartoriais. A pretexto de mais segurança, elas emperram processos que, fossem mais simples e ágeis, contribuiriam para facilitar não só a vida empresarial, mas também as rotinas do cidadão.