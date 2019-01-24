O poder da palavra do governador

Nem só de palavras vive um governo, mas a ausência delas torna o diálogo impraticável. Espera-se, sempre, que as lideranças se posicionem, estendam a mão., uma demonstração de consideração pela apreensão que domina a sociedade, em especial as comunidades que respiram a violência no dia a dia. Reconhecer o problema é passo fundamental para enfrentá-lo, além de abrir os canais para um debate franco sobre como alcançar a pacificação.

É, principalmente, a sinalização de que o poder público não permanecerá apático, enquanto pessoas são expulsas de suas casas, sem qualquer possibilidade de reação. As sete famílias colocadas nas ruas, conforme denúncia da TV Gazeta, no conjunto apelidado de Cidade de Deus, localizado entre os bairros Ataíde, Nossa Senhora da Penha e Aribiri, em Vila Velha, vivem uma situação que afronta qualquer noção de civilidade. Como dito também quando foi noticiado o êxodo de moradores da Piedade, em Vitória, no ano passado, é inadmissível que essas pessoas se transformem em refugiadas em sua própria cidade, fugindo de um poder paralelo que se apropriou do vazio deixado pelo Estado. O tráfico só deixará de ditar as regras quando a autoridade for recuperada.