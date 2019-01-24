O poder da palavra do governador

Nem só de palavras vive um governo, mas a ausência delas torna o diálogo impraticável. Espera-se, sempre, que as lideranças se posicionem, estendam a mão. A gestão Renato Casagrande, diante da sucessão de más notícias na segurança pública nas últimas semanas, acertou ao expor aos jornalistas sua preocupação com a ação de facções criminosas no Estado, uma demonstração de consideração pela apreensão que domina a sociedade, em especial as comunidades que respiram a violência no dia a dia. Reconhecer o problema é passo fundamental para enfrentá-lo, além de abrir os canais para um debate franco sobre como alcançar a pacificação.
É, principalmente, a sinalização de que o poder público não permanecerá apático, enquanto pessoas são expulsas de suas casas, sem qualquer possibilidade de reação. As sete famílias colocadas nas ruas, conforme denúncia da TV Gazeta, no conjunto apelidado de Cidade de Deus, localizado entre os bairros Ataíde, Nossa Senhora da Penha e Aribiri, em Vila Velha, vivem uma situação que afronta qualquer noção de civilidade. Como dito também quando foi noticiado o êxodo de moradores da Piedade, em Vitória, no ano passado, é inadmissível que essas pessoas se transformem em refugiadas em sua própria cidade, fugindo de um poder paralelo que se apropriou do vazio deixado pelo Estado. O tráfico só deixará de ditar as regras quando a autoridade for recuperada.
Então, quando o governador fala e se expõe, há esperança de mudança. Quando admite que há forças que precisam ser combatidas com empenho e dedicação, compromete-se com a ação. O combate à criminalidade exige um enfrentamento contínuo, e as parcerias que Casagrande tem buscado com seus colegas do Sudeste são bem-vindas. Um trabalho de inteligência integrado passou a ser fundamental, um passo à frente das ações do crime organizado. A operação da PM ontem no Morro da Conquista, em Vitória, com a prisão de quatro homens e a apreensão de três adolescentes, é um exemplo de ação preventiva que pode mudar o jogo. É preciso manter as palavras se transformando em atos.