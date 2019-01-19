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Opinião da Gazeta

Novo governo deve mostrar capacidade de proteger o meio ambiente

O Brasil deve cumprir ações ambientalistas sem aumentar o oneroso aparato do Estado e sem fomentar conflitos com o agronegócio

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 22:30

Públicado em 

18 jan 2019 às 22:30

Colunista

Na terça-feira, o presidente Bolsonaro fará sua estreia internacional em Davos e certamente será questionado pelos atos relacionados ao meio ambiente nos primeiros dias do seu governo. Fatos alarmantes se acumulam a cada dia. A Fundação Nacional do Índio (Funai) denunciou, nesta semana, a invasão de terras indígenas no Maranhão por posseiros e fazendeiros. Estão derrubando árvores e colocando gado para pastar na região. Confiam na impunidade. A medida provisória de Jair Bolsonaro (MP 870) que tirou da Funai a demarcação de terras indígenas estaria estimulando esses crimes.
Também vem gerando críticas, e mais desgaste ao governo, a indicação do deputado da bancada ruralista Valdir Colatto para chefiar o Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Ele é conhecido por defender a liberação da caça profissional de fauna silvestre no Brasil. O caso assumiu conotação de provocação à consciência ambientalista.
Outro motivo de apreensão é a suspensão de todos os convênios do Ministério do Meio Ambiente, até que sejam avaliados. É natural que a nova administração tenha o controle da pasta, mas não precisaria parar tudo de uma só penada. Técnicos ambientalistas advertem que, dependendo da dimensão dessa paralisação, as consequências podem ser dramáticas. Atingiriam até o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), o maior do mundo focado na conservação de florestas tropicais.
O trabalho de outras organizações também seria afetado. Vale lembrar, há inúmeras ONGs, fundações e fundos que não usam dinheiro público. Ao contrário, transferem recursos para o poder público. O Fundo Amazônia, por exemplo, é formado com recursos da Noruega, doados ao país, e gerido pelo BNDES.
É indispensável que o novo governo do Brasil mostre capacidade de proteger o meio ambiente e de estimular o desenvolvimento do agronegócio, sem criar conflitos – o que seria um retrocesso frente às tendências globais. Essa visão foi extinta há muito tempo, dentro e fora do país. Produção sem certificação de sustentabilidade tem cada vez menos mercado, porque os consumidores já não aceitam. A competitividade econômica começa no zelo à natureza.
O Brasil precisa estar atento, porque tem papel preservacionista fundamental no planeta e busca a liderança no fornecimento mundial de alimentos. O seu agronegócio excede em grandeza.
 

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