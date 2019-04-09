Novo chefe do MEC terá de provar sua capacidade com projetos reais

mudança de comando no Ministério da Educação aponta para a continuidade do olavismo. As brigas internas em uma das pastas mais importantes da estrutura do governo brasileiro têm impedido qualquer avanço substancial das políticas públicas para o setor. Os quase 100 dias da gestão Vélez Rodríguez, o ministro afastado, foram marcados pela nulidade de projetos para a educação e pelo empenho dedicado ao que é irrelevante. Puro desperdício de energia. aponta para a continuidade do. As brigas internas em uma das pastas mais importantes da estrutura do governo brasileiro têm impedido qualquer avanço substancial das políticas públicas para o setor. Os quase 100 dias da gestão, o ministro afastado, foram marcados pela nulidade de projetos para a educação e pelo empenho dedicado ao que é irrelevante. Puro desperdício de energia.

Por isso, ainda parece precipitado comemorar a chegada de Abraham Weintraub ao cargo. Também discípulo de Olavo de Carvalho, o economista alçado ao posto de tutor da Educação no país terá de provar, de imediato, seu compromisso com um projeto que vá além das acusações ideológicas a adversários e da disputa de poder com militares no governo. O recreio, que nem deveria ter existido, acabou. Chegou a hora de encarar a sala de aula.

Afinal, é justamente a educação capaz de sustentar o país melhor pelo qual todos anseiam. É a educação que pode proporcionar as melhores oportunidades e promover a justiça social, reduzindo, assim, a violência. Também é com a educação que o Brasil conseguirá dar um salto econômico, com ganhos de produtividade e competitividade. Não há como fugir, tudo passa pela educação.

Mas para funcionar, o trabalho é pesado, e o novo ministro terá de garantir o gerenciamento que anda faltando à pasta. Gestão deve ser a prioridade, reunindo um corpo técnico que compreenda os desafios reais da educação brasileira e se desapegue das assombrações ideológicas. E também promova o diálogo com secretários estaduais e municipais, para mapear os problemas, muitos deles já bastante conhecidos.