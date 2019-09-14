Notícias distribuídas para deixar você por dentro de tudo

Da esquerda para a direita: Danilo Meirelles, Rhayan Lemes, Rita Benezath, Vitor Ferri e Michelli Angeli. Equipe vai analisar a melhor maneira de fazer as notícias chegarem até você. Crédito: Rodrigo Gavini

Uma das principais questões que chegam até nós é a preocupação do leitor em estar por dentro do que é essencial no dia a dia do capixaba. “Como eu vou saber o que é mais importante sem a capa do jornal diário?” é uma pergunta que pode estar passando por várias cabeças.



Se está passando pela sua, pode ficar tranquilo: A Gazeta está preparada para levar a informação até você da maneira que mais se adeque à sua rotina, e não é porque não haverá mais um jornal em papel diariamente que você ficará sem saber a escala de relevância das informações.

Quem vai ser responsável por isso é a nova equipe de Distribuição, liderada pelos editores Danilo Meirelles e Rhayan Lemes. A missão desse time é trabalhar a entrega das notícias por diferentes meios para que ela seja mais eficiente. Um exemplo são as novas newsletters, boletins enviados diariamente por e-mail elencando os principais assuntos do momento.

“Nela estarão organizados os conteúdos mais importantes para o leitor ficar bem informado, reunindo as notícias e as análises dos colunistas e articulistas do jornal. Ela vai acompanhar a rotina do leitor e entregar a ele o que é essencial saber para ficar por dentro dos acontecimentos do Espírito Santo e, assim, poder tomar decisões e criar suas próprias opiniões”, explicou Rhayan.

As novidades não param por aí. Quem não é fã de e-mail terá à disposição várias outras formas de receber as notícias. “Trabalhamos a informação de acordo com a linguagem do meio onde ela será distribuída. A forma como é entregue nas redes sociais não é a mesma da newsletter, por exemplo. O objetivo é falar com o público presente em cada plataforma”, completou Rhayan.

Outro novo formato são os grupos de WhatsApp, onde o próprio leitor tem autonomia para entrar e sair quando quiser. “O segredo dessa nova fase é a distribuição das notícias em canais temáticos. A ideia é que cada editoria tenha um grupo no aplicativo, como o Divirta-se e o Emprego, que já existem. Em breve, quem quer as notícias de Economia, Política, Saúde e Bem Estar também vai ter o espaço para receber todos os conteúdos publicados”, destacou Danilo.





Danilo Meirelles, Editor de Distribuição Nossa missão é manter a sociedade informada

A área de distribuição tem a preocupação com o engajamento. O objetivo é entregar conteúdo para o leitor, mas não como um canal fechado, e sim um espaço em que as pessoas possam se comunicar com a equipe e com os conteúdos produzidos. Esse é também um ponto-chave para a introdução de formatos com os quais parte do público não está familiarizada, como podcasts, pois permite que o usuário manifeste dúvidas e opiniões.

“Nossa missão é manter a sociedade capixaba bem-informada, com assuntos relevantes que sempre pautaram A Gazeta. E isso só vai acontecer se fizermos chegar nossas informações aos leitores. A distribuição tem papel fundamental no ambiente digital. Se você quer receber assuntos específicos ou todas as notícias do dia, A Gazeta estará pronta para levar isso até você. Acompanhe as nossas redes sociais e inscreva-se nas newsletters”, conclui Danilo.

FIQUE POR DENTRO

Newsletter

É um boletim informativo enviado por e-mail. As novas newsletters de A Gazeta vão elencar as principais notícias para começar o dia bem informado sobre notícias do Espírito Santo, 7 dias por semana, sempre no começo das manhãs.

Podcast

Um dos novos formatos que mais serão utilizados no novo site - que será lançado no próximo dia 30 - são arquivos de áudio, conhecidos como podcasts. Você já pode conferir esse formato na série “Vidas Bandidas”, disponível nas principais plataformas de streaming de áudio.

Dúvidas com assinatura?

Você pode entrar em contato pelo WhatsApp (27) 99993-7736 e pelo e-mail [email protected].

Este vídeo pode te interessar





A Gazeta integra o Saiba mais