Ninguém pode se achar dono do calçadão de Camburi

Nos horários de pico e nos finais de semana o que se tem presenciado na orla é uma disputa acirrada por espaço.. Ciclistas possuem a ciclovia, e seu uso é obrigatório, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Os patinetes elétricos têm permissão para trafegar em qualquer lugar do calçadão, mas respeitando a velocidade máxima de 6 km/h. Se quiserem mais rapidez, os usuários podem ir para a ciclovia, onde a velocidade pode atingir os 20 km/h. Já patins e skates não são regulamentados, mas possuem uma marcação paralela à ciclovia, uma faixa exclusiva pintada de amarelo. Somam-se a esse ecossistema caminhantes e corredores. Todos, eventualmente, cometem seus pecados.