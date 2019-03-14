"Não há substituto para o jornalismo"

Timothy Snyder é professor na Universidade de Yale, nos EUA Crédito: RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Por que o mundo está se tornando menos democrático? Essa foi a pergunta que se fez Timothy Snyder, professor da Universidade Yale e um dos historiadores mais respeitados dos EUA, que balizou as investigações de seu novo livro, “The Road to Unfreedom”, ainda não lançado no Brasil.

Na obra, Snyder analisa ações de governos e grupos de influência para minar a democracia, partindo de eventos que começaram na Rússia e na Ucrânia e se espalharam pelo mundo nas últimas décadas.

“A coisa mais importante que está acontecendo na política é que o futuro foi morto. Ninguém fala sobre ele. Todos falam sobre um passado mítico que nunca aconteceu ou sobre algum tipo de crise – real, imaginária ou fictícia – que está no presente”, diz o autor, em entrevista ao Estadão

O livro é dedicado aos repórteres, já que, para Snyder, qualquer oportunidade de reverter tendências, como desigualdade, corrupção ou aquecimento global, depende do trabalho de seres humanos reais para descobrir coisas e escrever sobre elas.