Por que o mundo está se tornando menos democrático? Essa foi a pergunta que se fez Timothy Snyder, professor da Universidade Yale e um dos historiadores mais respeitados dos EUA, que balizou as investigações de seu novo livro, “The Road to Unfreedom”, ainda não lançado no Brasil.
Na obra, Snyder analisa ações de governos e grupos de influência para minar a democracia, partindo de eventos que começaram na Rússia e na Ucrânia e se espalharam pelo mundo nas últimas décadas.
“A coisa mais importante que está acontecendo na política é que o futuro foi morto. Ninguém fala sobre ele. Todos falam sobre um passado mítico que nunca aconteceu ou sobre algum tipo de crise – real, imaginária ou fictícia – que está no presente”, diz o autor, em entrevista ao Estadão.
O livro é dedicado aos repórteres, já que, para Snyder, qualquer oportunidade de reverter tendências, como desigualdade, corrupção ou aquecimento global, depende do trabalho de seres humanos reais para descobrir coisas e escrever sobre elas.
“Não há substituto para o jornalismo. Assim como os médicos nos ajudam a ser saudáveis, os repórteres nos ajudam a descobrir a verdade. Assim como a saúde, a verdade é importante, sem a qual não podemos funcionar na esfera pública em uma sociedade democrática. Então, as pessoas que estão tentando buscar a verdade são heróis”, afirma.