Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DA REDAÇÃO

"Não há substituto para o jornalismo"

"Assim como os médicos nos ajudam a ser saudáveis, os repórteres nos ajudam a descobrir a verdade", diz Timothy Snyder, professor da Universidade Yale e um dos historiadores mais respeitados dos EUA

Públicado em 

14 mar 2019 às 10:03

Colunista

Timothy Snyder é professor na Universidade de Yale, nos EUA Crédito: RadioSvoboda.org (RFE/RL)
Por que o mundo está se tornando menos democrático? Essa foi a pergunta que se fez Timothy Snyder, professor da Universidade Yale e um dos historiadores mais respeitados dos EUA, que balizou as investigações de seu novo livro, “The Road to Unfreedom”, ainda não lançado no Brasil.
Na obra, Snyder analisa ações de governos e grupos de influência para minar a democracia, partindo de eventos que começaram na Rússia e na Ucrânia e se espalharam pelo mundo nas últimas décadas.
> Leia a entrevista com o professor e historiador Timothy Snyder
“A coisa mais importante que está acontecendo na política é que o futuro foi morto. Ninguém fala sobre ele. Todos falam sobre um passado mítico que nunca aconteceu ou sobre algum tipo de crise – real, imaginária ou fictícia – que está no presente”, diz o autor, em entrevista ao Estadão.
O livro é dedicado aos repórteres, já que, para Snyder, qualquer oportunidade de reverter tendências, como desigualdade, corrupção ou aquecimento global, depende do trabalho de seres humanos reais para descobrir coisas e escrever sobre elas.
“Não há substituto para o jornalismo. Assim como os médicos nos ajudam a ser saudáveis, os repórteres nos ajudam a descobrir a verdade. Assim como a saúde, a verdade é importante, sem a qual não podemos funcionar na esfera pública em uma sociedade democrática. Então, as pessoas que estão tentando buscar a verdade são heróis”, afirma.

Tópicos Relacionados

jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados