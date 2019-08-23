Opinião da Gazeta
Leia os editoriais com a posição oficial do jornal sobre temas em alta no debate público, sempre acompanhados de uma visão analítica dos fatos importantes da atualidade.

Na crise amazônica, o Bolsonaro falastrão precisa ceder ao presidente

Grande parte da Amazônia está em território brasileiro, as nossas responsabilidades com ela têm a mesma dimensão desse patrimônio ambiental

Publicado em 23/08/2019 às 18h28
Atualizado em 29/09/2019 às 18h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.