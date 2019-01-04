Ministério de Bolsonaro expõe necessidade de reformar a Previdência

O presidente Jair Bolsonaro, o vice, Hamilton Mourão, e os novos ministros de Estado Crédito: Reprodução

A foto oficial do ministério de Bolsonaro, por si só, é uma imagem em alta resolução de como uma reforma que racionalize os benefícios previdenciários é essencial para mudar a percepção ainda dominante sobre a hora de se aposentar. Com sete militares da reserva em plenas condições de trabalho neste novo governo, não é preciso muito esforço para justificar que é possível estabelecer idades mais avançadas. Mas não é só no governo federal: no secretariado de Casagrande e em várias prefeituras aqui do Estado há de policiais federais a oficiais da reserva da PM. Todos atuando com grande capacidade de trabalho. Aposentadorias tão precoces de pessoas produtivas, como provam suas posições em ministérios e secretarias, acabam sobrecarregando o sistema previdenciário de maneira mortal.

É o caso de equalizar o ônus de uma população que vive cada vez mais, enquanto cai a taxa de natalidade. Trabalhar mais, continuando a contribuir, deixa de ser uma opção, passa a ser uma necessidade. Mas é um peso que não pode recair somente sobre uma parcela, liberando grupos mais influentes dessa responsabilidade que é de todos.

É de se esperar que continue havendo pressão, sobretudo por parte dos militares, para que não sejam incluídos numa reforma ampla, que elimine privilégios. Terão sempre justificativas à mão, por conta das especificidades da carreira militar, principalmente os riscos que a envolvem. Contudo, em um país em que as Forças Armadas, por exemplo, não possuem tradição de envolvimento em conflitos, é preciso rever as regras. Em 2017, o TCU preparou um relatório no qual apontou que 55% dos integrantes das Forças Armadas se aposentam entre os 45 e os 50 anos.

Funcionários públicos também saem da ativa mais cedo, ganhando mais do que trabalhadores da iniciativa privada. Ampliar o tempo mínimo de contribuição é fazer justiça.