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Opinião da Gazeta

Ministério de Bolsonaro expõe necessidade de reformar a Previdência

Primeiro escalão repleto de servidores precocemente aposentados evidenciam a necessidade de reformar um regime injusto

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 23:37

Públicado em 

03 jan 2019 às 23:37

Colunista

O presidente Jair Bolsonaro, o vice, Hamilton Mourão, e os novos ministros de Estado Crédito: Reprodução
A foto oficial do ministério de Bolsonaro, por si só, é uma imagem em alta resolução de como uma reforma que racionalize os benefícios previdenciários é essencial para mudar a percepção ainda dominante sobre a hora de se aposentar. Com sete militares da reserva em plenas condições de trabalho neste novo governo, não é preciso muito esforço para justificar que é possível estabelecer idades mais avançadas. Mas não é só no governo federal: no secretariado de Casagrande e em várias prefeituras aqui do Estado há de policiais federais a oficiais da reserva da PM. Todos atuando com grande capacidade de trabalho. Aposentadorias tão precoces de pessoas produtivas, como provam suas posições em ministérios e secretarias, acabam sobrecarregando o sistema previdenciário de maneira mortal.
É o caso de equalizar o ônus de uma população que vive cada vez mais, enquanto cai a taxa de natalidade. Trabalhar mais, continuando a contribuir, deixa de ser uma opção, passa a ser uma necessidade. Mas é um peso que não pode recair somente sobre uma parcela, liberando grupos mais influentes dessa responsabilidade que é de todos.
É de se esperar que continue havendo pressão, sobretudo por parte dos militares, para que não sejam incluídos numa reforma ampla, que elimine privilégios. Terão sempre justificativas à mão, por conta das especificidades da carreira militar, principalmente os riscos que a envolvem. Contudo, em um país em que as Forças Armadas, por exemplo, não possuem tradição de envolvimento em conflitos, é preciso rever as regras. Em 2017, o TCU preparou um relatório no qual apontou que 55% dos integrantes das Forças Armadas se aposentam entre os 45 e os 50 anos.
Funcionários públicos também saem da ativa mais cedo, ganhando mais do que trabalhadores da iniciativa privada. Ampliar o tempo mínimo de contribuição é fazer justiça.
Michel Temer cedeu à pressão da caserna e excluiu os militares de sua proposta de reforma da Previdência, que acabou indo para a gaveta com a intervenção federal no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro, capitão da reserva, tem um compromisso moral com a inclusão de seus pares. Um desafio também para o novo Congresso, com 22 deputados da bancada militar na Câmara e dois no Senado. Quem quer combater privilégios no Brasil precisa estar disposto a desapontar aqueles que acreditam estar imunes às mudanças que passaram a ser vitais para o país.

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