Mar não deve levar a culpa pelos estragos da erosão

Força do mar destrói parte de rodovia em Meaípe.

Diante das imagens vistas nesta semana, em que fortes ondas destruíram muros de contenção, calçamento, areia da praia e até o trecho de uma rodovia, o leitor José Maria Gonçalves ancorou-se na ironia para demonstrar a indignação: “Este país tem dinheiro sobrando, tem até para jogar no mar”. Isso porque apenas três prefeituras gastaram no mínimo R$ 5,7 milhões nos últimos oito anos para construir estruturas que o mar carregou.

Por pouco não houve danos mais graves, como o histórico do Espírito Santo registra. O aposentado Rubens Luiz Kroeff, de 69 anos, escapou da morte ao cair com o carro no mar, devido ao desabamento de parte da Rodovia ES 060, em Guarapari. Uma vida foi poupada, mas a tragédia da estrada é anunciada. Há mais de duas décadas este jornal publicava reportagens sobre os problemas causados pela erosão na estrada, construída colada ao mar.

A ação natural do mar sobre o litoral resulta em problemas econômicos e sociais de Norte a Sul do Estado, mas é nas faixas mais povoadas que se concentram os problemas, justamente porque eles são agravados pela ação humana. Há relação direta com obras costeiras, como casas, estradas e portos, e a destruição de freios naturais para a erosão, entre eles a vegetação de restinga.

“Para o gestor público, o prefeito, empreiteiro, é muito mais fácil culpar o aquecimento global e fingir que suas obras não têm impacto nenhum. Afinal, o aquecimento global não tem CNPJ”, afirma o oceanógrafo Michel Mahiques, um dos autores do recente livro Panorama da Erosão Costeira no Brasil, que reuniu pesquisadores de 27 universidades do país, em entrevista à BBC. As análises mostram que 60% do litoral brasileiro é afetado pela erosão.

O que não dá é para culpar o mar. A saída é investir em ações para mitigar os impactos, como os conhecidos enrocamentos e píeres, e em estudos que guiem futuras ocupações humanas. Sem dados e sem gestão, o que se verá é a repetição de tragédias como a da Bugia, em Conceição da Barra. Em março de 1995, o secretário estadual de Obras Públicas declarava a este jornal que desconhecia o projeto elaborado um ano antes por uma consultoria para solucionar a erosão e assoreamento do Rio Cricaré, que estava nas mãos de outro secretário de governo. Meses depois da declaração infeliz, os moradores viram suas casas carregadas pelo mar.

