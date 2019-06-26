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Opinião da GAZETA

Major da PM é mais um que ainda não aprendeu que a lei é para todos

Militar, que se envolveu em acidente na Praia de Camburi e estava aparentemente embriagado, fugiu do local; no mesmo feriado, duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 22:09

Públicado em 

25 jun 2019 às 22:09

Colunista

Avenida Dante Michelini, sentido Jardim Camburi, em Vitória, onde major da PM se envolveu e acidente e fugiu do local Crédito: Fernando Madeira | GZ
Um major da PM foge após se envolver em um acidente e ser flagrado com sinais de embriaguez pelos próprios pares do Batalhão de Trânsito. Não sem antes, considerando-se acima da lei, fazer a exigência da presença de um policial mais antigo na ocorrência.
> Embriaguez ao volante: a linha tênue entre o "dane-se" e o "danou-se"
Não é a primeira vez que “carteiradas” dessa espécie são noticiadas, sempre causando uma indignação que ainda não foi capaz de transformar como certos grupos privilegiados encaram a lei. Irremediavelmente ainda evocam uma distinção que permanece na há tanto cultivada cultura do jeitinho, aquela que sempre leva à indecorosa frase: “Você sabe com quem está falando?”.
No caso do acidente na madrugada da última quinta-feira, na Av. Dante Michelini, o major Almir Alves Barbosa da Cruz não conseguiu escapar de uma reprimenda que lhe custou o cargo da assessoria que ocupava na Casa Militar, quatro dias após o ocorrido.
Como estava em um carro da própria instituição, ele também terá de arcar com as avarias causadas ao veículo no acidente. Nada mais justo. Mas, no mesmo feriadão, duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Na prática, a lei não valeu para o militar.
> Agente da Guarda Municipal é detido com sinais de embriaguez em Vitória
O episódio lamentável ainda expôs a falta de zelo com o bem público: um servidor que sai para beber fazendo o uso inapropriado de um carro oficial da corporação. Mais um exemplo do patrimonialismo impregnado no país, com o público e o privado constantemente se confundindo.
Em entrevista a este jornal, o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), coronel da PM Marcos Aurélio Capita da Silva, foi taxativo: “Se a pessoa errou, paga como qualquer cidadão”. Contudo, é possível fazer uma reflexão a partir de outro trecho de sua fala: “O Almir é um cidadão do bem. Se houve ocorrência com ele, conforme está sendo divulgado, foi um momento infeliz da vida dele.”
Por mais que pareça somente uma ressalva corporativista, o fato é que os crimes de trânsito continuam sendo vistos como meros deslizes. Sim, pessoas corretas, cidadãos exemplares, também erram ao volante. No caso de quem consome álcool e dirige, assume-se o risco. Mas nem por isso podem se eximir de responder pelos seus atos.
As investidas para o afrouxamento do Código de Trânsito Brasileiro pelo governo federal dão bem essa dimensão, justamente pelas infrações de trânsito serem tão comuns a ponto de se banalizar. Só deixarão de ser corriqueiras quando o respeito às regras for compartilhado por todos, sem que ninguém se julgue acima da lei.

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