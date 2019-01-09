Opinião da Gazeta
Leia os editoriais com a posição oficial do jornal sobre temas em alta no debate público, sempre acompanhados de uma visão analítica dos fatos importantes da atualidade.

Leste-Oeste: que o último acenda a luz

Rodovia foi inaugurada há um mês, mas seu caminho continua tortuoso: além dos buracos, iluminação ainda deve demorar a sair

Publicado em 09/01/2019 às 00h39
Atualizado em 08/10/2019 às 11h12


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.