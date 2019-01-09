Leia os editoriais com a posição oficial do jornal sobre temas em alta no debate público, sempre acompanhados de uma visão analítica dos fatos importantes da atualidade.
Leste-Oeste: que o último acenda a luz
Rodovia foi inaugurada há um mês, mas seu caminho continua tortuoso: além dos buracos, iluminação ainda deve demorar a sair
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00