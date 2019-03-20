Leitão da Silva é retrato do Brasil que deve ser deixado para trás

Trecho da Avenida Leitão Silva é liberado Crédito: Caíque Verli

Sempre há uma pedra, ou vários cascalhos, no caminho da Leitão Silva. No dia em que finalmente foi liberada uma parte importante de sua extensão isso não seria diferente. Num atropelo que não foge à regra do que têm sido as decisões em torno da obra iniciada em 2014, a abertura do trecho entre a Av. Maruípe e a Rua Dona Maria Rosa, marcada para o início da manhã desta terça-feira, só foi efetivada no fim da tarde. Tudo porque uma oficina mecânica, que usava o espaço ocioso como estacionamento, não havia sido notificada com antecedência pela Prefeitura de Vitória. Cômico, se não fosse trágico.

Não bastasse essa falha de planejamento, há pouco a se comemorar, somente o retorno de uma via vital para desafogar o trânsito em outras regiões da Capital, além do alívio dos comerciantes que ainda amargam prejuízos com as obras.

Não há nem sinal da ciclovia prometida; o asfalto é precário; as calçadas, o canteiro central e a sinalização inexistem. A Leitão da Silva, até agora, continua sendo somente um retrato da precariedade. Ficou evidente que se trata de uma solução provisória, uma entrega que nem de longe cumpre as promessas de modernização feitas há cinco anos. É inacreditável, mas são meros 500 metros de avenida - entre a Rua das Palmeiras e a Rua Dona Maria Rosa - que não parecem ter passado por uma reforma tão demorada.. A Leitão da Silva, até agora, continua sendo somente um retrato da precariedade.

Bem diferente do que se vislumbrava no início das obras, quando havia inclusive a promessa de preparar a avenida para a implantação do BRT, hoje saudoso projeto de mobilidade urbana. Também havia a expectativa de revitalizar a região, impulsionando o comércio, mas de lá para cá só se testemunhou a fuga de clientes. À noite, inóspita, a área transforma-se em uma cracolândia. O cenário atual da Leitão da Silva é desolador.