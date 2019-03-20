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Opinião da GAZETA

Leitão da Silva é retrato do Brasil que deve ser deixado para trás

Promessas de modernização da via feitas há cinco anos não se concretizaram no trecho liberado ontem ao trânsito

Públicado em 

20 mar 2019 às 02:03

Colunista

Trecho da Avenida Leitão Silva é liberado Crédito: Caíque Verli
Sempre há uma pedra, ou vários cascalhos, no caminho da Leitão Silva. No dia em que finalmente foi liberada uma parte importante de sua extensão isso não seria diferente. Num atropelo que não foge à regra do que têm sido as decisões em torno da obra iniciada em 2014, a abertura do trecho entre a Av. Maruípe e a Rua Dona Maria Rosa, marcada para o início da manhã desta terça-feira, só foi efetivada no fim da tarde. Tudo porque uma oficina mecânica, que usava o espaço ocioso como estacionamento, não havia sido notificada com antecedência pela Prefeitura de Vitória. Cômico, se não fosse trágico.
Não bastasse essa falha de planejamento, há pouco a se comemorar, somente o retorno de uma via vital para desafogar o trânsito em outras regiões da Capital, além do alívio dos comerciantes que ainda amargam prejuízos com as obras.
Ficou evidente que se trata de uma solução provisória, uma entrega que nem de longe cumpre as promessas de modernização  feitas há cinco anos. É inacreditável, mas são meros 500 metros de avenida - entre a Rua das Palmeiras e a Rua Dona Maria Rosa - que não parecem ter passado por uma reforma tão demorada. Não há nem sinal da ciclovia prometida; o asfalto é precário; as calçadas, o canteiro central e a sinalização inexistem. A Leitão da Silva, até agora, continua sendo somente um retrato da precariedade.
Bem diferente do que se vislumbrava no início das obras, quando havia inclusive a promessa de preparar a avenida para a implantação do BRT, hoje saudoso projeto de mobilidade urbana. Também havia a expectativa de revitalizar a região, impulsionando o comércio, mas de lá para cá só se testemunhou a fuga de clientes. À noite, inóspita, a área transforma-se em uma cracolândia. O cenário atual da Leitão da Silva é desolador.
O governo estadual garante a entrega da avenida em novembro deste ano, aos poucos. A promessa deve se cumprir nos termos do trecho que foi liberado nesta terça-feira. Os anos de atrasos sucessivos e o consequente desperdício de dinheiro público fazem da Leitão da Silva um emblema de um Brasil, moroso e incompetente, que precisa ser deixado para trás, visto pelo retrovisor apenas como uma lembrança.

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